Coronavirus, 15 nuovi casi e sei decessi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:30

ACI Massa Carrara ricorda ai soci e a tutti gli automobilisti che fino al 15 aprile sulle strade che riportano apposita segnaletica – a titolo esemplificativo tutte le nostre Strade Provinciali e le autostrade - è obbligatorio montare pneumatici invernali oppure avere a bordo catene da neve compatibili con le...

lunedì, 28 dicembre 2020, 10:37

Tanta la preoccupazione e la desolazione tra i residenti di via Carducci a Massa che quotidianamente vedono la loro strada ormai da troppo tempo abbandonata a se stessa e sempre più pericolosa

domenica, 27 dicembre 2020, 16:58

Che la Versilia non sia famosa per le spiagge libere è risaputo. C'è chi però, a questa situazione, decide di opporsi con l'ideale che "non sia giusto che per andare al mare si debba pagare per forza l'ombrellone"

domenica, 27 dicembre 2020, 16:55

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 dicembre, sono 56. All’ospedale Apuane 60 ricoverati, di cui 12 in terapia intensiva

domenica, 27 dicembre 2020, 16:35

Momento denso di emozioni per tutto lo staff del Delle Apuane, come ha spiegato il direttore dell'ospedale Giuliano Biselli

domenica, 27 dicembre 2020, 16:18

"In questo momento ho in testa i miei colleghi, che adesso stanno combattendo dall'alta parte della barricata il coronavirus, dopo essere stati al mio fianco per tutti questi mesi". Così ha esordito il medico Guido Bianchini che questa mattina è stato il primo medico ad essere vaccinato all'Ospedale Civile Apuane...