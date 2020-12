Coronavirus, forza e coraggio: solo cinque nuovi casi

Altri articoli in Cronaca

domenica, 27 dicembre 2020, 16:58

Che la Versilia non sia famosa per le spiagge libere è risaputo. C'è chi però, a questa situazione, decide di opporsi con l'ideale che "non sia giusto che per andare al mare si debba pagare per forza l'ombrellone"

domenica, 27 dicembre 2020, 16:35

Momento denso di emozioni per tutto lo staff del Delle Apuane, come ha spiegato il direttore dell'ospedale Giuliano Biselli

domenica, 27 dicembre 2020, 16:18

"In questo momento ho in testa i miei colleghi, che adesso stanno combattendo dall'alta parte della barricata il coronavirus, dopo essere stati al mio fianco per tutti questi mesi". Così ha esordito il medico Guido Bianchini che questa mattina è stato il primo medico ad essere vaccinato all'Ospedale Civile Apuane...

sabato, 26 dicembre 2020, 20:09

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 dicembre, sono 201. All’ospedale Apuane 61 ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:30

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 dicembre, sono 206. All’ospedale Apuane 68 ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:21

Nei giorni di transizione da zona gialla a zona rossa, tra il 21 ed il 23 dicembre, le pattuglie della polizia, dei carabinieri e della municipale si sono dedicate ai controlli anti assembramento nelle zone del centro storico della città di Carrara e nelle zone di Avenza e di Marina...