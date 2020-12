Coronavirus, sette nuovi casi e un decesso

Altri articoli in Cronaca

martedì, 29 dicembre 2020, 15:55

Sul tema delle concessioni balneari, l’amministrazione ha ritenuto di dover applicare la legge nazionale e regionale che prevedono l’estensione delle concessioni e questo è stato messo nero su bianco già lo scorso settembre con una delibera di giunta

martedì, 29 dicembre 2020, 10:38

Il presepe della parrocchia di Don Augusto Lucchesi, amatissimo faro intorno a cui la comunità cristiana locale è cresciuta fino a diventare una delle più importanti realtà cattoliche locali, è un classico da ormai una ventina di anni. Foto di Cristina Maioglio

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:30

ACI Massa Carrara ricorda ai soci e a tutti gli automobilisti che fino al 15 aprile sulle strade che riportano apposita segnaletica – a titolo esemplificativo tutte le nostre Strade Provinciali e le autostrade - è obbligatorio montare pneumatici invernali oppure avere a bordo catene da neve compatibili con le...

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:11

Tra Apuane e Lunigiana si registrano 15 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Carrara 5, Massa 4; Aulla 4, Fivizzano 1, Fosdinovo 1

lunedì, 28 dicembre 2020, 10:37

Tanta la preoccupazione e la desolazione tra i residenti di via Carducci a Massa che quotidianamente vedono la loro strada ormai da troppo tempo abbandonata a se stessa e sempre più pericolosa

domenica, 27 dicembre 2020, 16:58

Che la Versilia non sia famosa per le spiagge libere è risaputo. C'è chi però, a questa situazione, decide di opporsi con l'ideale che "non sia giusto che per andare al mare si debba pagare per forza l'ombrellone"