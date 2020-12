Cronaca



Covid-19, rafforzati tutti i servizi di controllo

martedì, 22 dicembre 2020, 20:21

In linea con le nuove misure disposte dal Governo in merito all’attuale emergenza sanitaria, a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e della Riunione Tecnica, presieduta dal questore, con tutti i rappresentanti delle forze di polizia e delle polizie municipali, sono stati rafforzati tutti i servizi di controllo del territorio per vigilare sull’incremento dei flussi di traffico sulla viabilità stradale e ferroviaria, e per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus.

In questa cornice di sicurezza saranno presidiati i caselli autostradali della provincia, le principali stazioni ferroviarie e le arterie stradali di collegamento con le altre province. I controlli riguarderanno anche i centri storici e le principali vie dello shopping, comprese le zone del lungomare di Massa e di Carrara. L’attività di prevenzione riguarderà la verifica dell’osservanza dell’uso della mascherina, quale strumento indispensabile per la salvaguardia della salute pubblica, e il rispetto del distanziamento sociale, specie nelle aree di prevedibile affollamento, laddove è maggiore il rischio di inosservanza, anche involontaria, della predetta misura.

Si tratta di un sistema coordinato che vede impiegate le pattuglie della polizia di Stato insieme a quelle della polizia stradale e della polizia ferroviaria, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza con il concorso delle polizie municipali.