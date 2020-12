Cronaca



Dalla casa famiglia alla strada: il calvario di un’altra ospite di una struttura Serinper

sabato, 19 dicembre 2020, 09:33

di vinicia tesconi

Il copione è lo stesso: una mamma con una bambina piccola in condizioni di grave disagio economico e sociale chiede aiuto, viene inserita in una struttura che dovrebbe aiutarla a recuperare soprattutto la genitorialità e ne esce, invece, privata della custodia della propria figlia.

La storia di Sara Gini ricalca quella di altre donne che, dopo la notizia dell’arresto dei soci della cooperativa sociale Serinper, hanno trovato il coraggio di raccontare il loro personale percorso di dolore vissuto nelle strutture che avrebbero dovuto proteggerle.

Ancora una volta la protagonista è una donna già profondamente segnata dalla vita che ha trovato tutto, tranne che conforto e sostegno nel luogo che, sulla carta, era deputato ad assicurarglielo. La storia di Sara Gini si interseca profondamente con un episodio gravissimo accaduto in una delle strutture Serinper: la morte di un bambino, figlio di un’ospite di Casa Sonrisa a Stiava, nel comune di Massarosa.

Sara Gini era entrata da una sola settimana a Casa Sonrisa, nel 2014, quando avvenne il fatto e si trovò casualmente ad esserne la sola testimone oculare: “Le macchine non avrebbero potuto entrare dentro alla struttura e invece c’era un via vai continuo, anche se sapevano che c’erano molti bambini piccoli che potevano giocare all’aperto. Io ero uscita per fumare una sigaretta e la mia bambina, che all’epoca aveva un anno e mezzo era a pochi metri da me, insieme al bambino che è stato schiacciato. A un certo punto l’ho presa in braccio per andare a cambiarla. Per un attimo ho avuto la tentazione di prendere anche quel bambino. La sua mamma era in cucina a preparare la colazione perché era il suo turno di farlo. Ma ero arrivata da poco e mi avevano fatto capire che era meglio non prendere mai iniziative sui figli delle altre perché, in caso fosse capitato qualcosa, ti avrebbero dato la colpa".

"Così lo lasciai lì – a questo punto la voce di Sara si rompe in singhiozzi – Mi sono sempre torturata a pensare che se l’avessi preso si sarebbe salvato. Comunque all’improvviso l’auto guidata dalla custode con sopra un’altra mamma con la sua bambina ha fatto retromarcia e ha investito il bambino. Io ho urlato ma non è servito a nulla. L’ho visto per terra con la testa fracassata. Ho avuto una crisi di nervi per lo shock e sono stata portata in camera. Da lì ho sentito le urla disperate della mamma del bambino. Dopo testimoniai ciò che avevo visto ai carabinieri”.

Sara Gini aveva 36 anni quando chiese aiuto ai servizi sociali di Viareggio, suo comune d’origine. Un passato di indifferenza e sofferenza sin da ragazzina: “I primi a scacciarmi sono stati i miei genitori. Ho cominciato a lavorare a 14 anni e quindi a gestire da sola la mia vita. A loro non andava mai bene quello che facevo: mia madre se ne fregava di me, mio padre un po’ meno ma era autoritario e manesco. Quando ebbi 18 anni si separarono e io mi sposai con un ragazzo principalmente per andarmene via da casa dei miei. Da lui ebbi due figli maschi che oggi hanno 20 e 18 anni. Ma mio marito mi picchiava e aveva anche portato via tutti i soldi che avevo avuto per un grosso incidente che avevo subito. Era violento: una volta picchiò anche suo padre perché cercava di difendermi e gli fece una grossa ferita alla testa. Io lo denunciai più volte ma poi lui mi minacciava di togliermi i figli e di farmi ancor più del male e ogni volta io ritiravo la denuncia. Alla fine riuscii a separarmi e ad avere i miei figli affidati solo a me ma, dovendo andare a lavorare, non avevo nessuno che potesse guardarmi i bambini. I miei genitori si rifiutarono di aiutarmi e io persi il lavoro e la casa finendo per strada. Per questo sono stata costretta a chiedere aiuto al mio ex marito che ha preso con sé il primo figlio mentre il secondo è stato preso da mia madre, anche se io non avrei voluto. Con il primo figlio ho sempre mantenuto un rapporto stretto e, anche adesso, mi dice che appena riesco a sistemarmi lui verrà a vivere con me. Con il secondo, invece, ho perso i rapporti. Lo vedo rarissimamente. Mia madre per fortuna con lui è stata il bravo genitore che non ha saputo essere con me, ma lo ha convinto che io sono una disgraziata da evitare.”.

Cercando di rimettersi in sesto, Sara, che racconta di aver sempre lavorato ma quasi sempre in nero, come donna delle pulizie, lavapiatti, babysitter e in un calzaturificio, incontra il secondo compagno dal quale ha la bambina: “Lui era un drogato. Si faceva di eroina e anche se i miei dicevano che ero una drogata anch’io, in realtà non ho mai preso droghe in vita mia. Dopo la nascita della bambina aveva smesso ma, in seguito, c’era ricaduto e io lo lasciai e chiesi aiuto ai servizi sociali perché non avevo un lavoro né un posto in cui andare. Così sono arrivata alla Serinper.”.

Dopo il tragico inizio della sua permanenza in una struttura Serinper, Sara viene inserita al Gap Claudio Veroni, una struttura più piccola e meno affollata di Casa Sonrisa, che al momento ospitava sei mamme e sette bambini e il suo ricordo, purtroppo, collima con quello fatte da tante altre ospiti di quelle strutture e evidenzia le stesse gravi criticità: “Dentro al Gap gli operatori maltrattavano i bambini. Non compravano mai niente da mangiare di specifico per loro anche se ce ne erano di molto piccoli che non potevano mangiare il cibo degli adulti. Se volevamo dar da mangiare ai nostri figli dovevamo comprarlo da sole. La cucina e la dispensa erano sempre chiuse con un lucchetto. Ero disperata. Per fortuna, con la testimonianza di un’altra mamma che era con me lì dentro, riuscii a convincere mio padre ad aiutarmi così lui una volta a settimana mi portava qualcosa per nutrire e vestire mia figlia. Il cibo comunque era sempre poco rispetto alle persone che c’erano e sempre di sottomarche. Ci dicevano che non potevano comprarne di più perché non avevano soldi. Ci assegnavano turni rigorosi per svolgere pulizie e faccende domestiche e non si poteva sgarrare di un secondo. Se i nostri bambini piangevano non potevano andarli a vedere perché dovevamo prima terminare il nostro turno. Io tentavo di ribellarmi a queste imposizioni e allora loro scrivevano sul quaderno da dare al giudice e mi ripetevano che tanto io non avevo nessuno, che ero sola e che nessuno mi avrebbe mai dato retta. Gli operatori non si curavano dei bambini. Se li lasciavi a loro li ritrovavi in condizioni disastrose: sporchi, con pannolini tenuti per ore e spesso anche senza essere nutriti. Ero costretta ad andare a lavorare perché loro minacciavano di togliermi la bimba se non lo facevo e quindi dovevo lasciare lì la mia bambina che già era fragile e minuta ed avevo il cuore in mano. Per arrivare in orario al lavoro mi costringevano a svegliare la bimba alle sei del mattino, a lavarla, vestirla e darle la colazione in modo da lasciarla pronta quando andavo via. Ma spesso ritornavo alla sera e non le avevano neanche cambiato il pannolone: la bimba non riusciva più nemmeno a camminare dall’arrossamento che le provocava l’aver tenuto il pannolone sporco per tante ore. In più, spesso la ritrovavo piena di morsi, spettinata, con i vestiti in disordine perché era facile che i bambini fra loro litigassero. Così una volta non ci ho visto più e sono sbottata: me la sono presa con un’operatrice e con una mamma e le ho strattonate. Per questo hanno cominciato a scrivere relazioni dicendo che ero pazza e che avevo disturbi psichiatrici. Hanno scritto che sono bipolare con tendenze al suicidio e con una doppia personalità solo perché mi ribellavo ai loro metodi da lager. Tamara ( Pucciarelli, socia di Serinper) e Enrico ( Benassi socio di Serinper) dall’inizio avevano provato a convincermi a dare la bimba in adozione. A quel punto mi fecero prendere pscicofarmaci, ma io non ne avevo bisogno, ma mi intontivano. Così persi il lavoro perché mi addormentavo a causa degli psicofarmaci. Quando minacciai di andare a denunciare ciò che accadeva lì dentro scrissero che io volevo uscire dalla struttura e lasciare la bambina lì dentro e alla fine la bambina, che da quando eravamo entrate era affidata ai servizi sociali di Pontedera, venne collocata presso mio padre e io mi ritrovai per strada”.

Per strada, come una clochard, Sara vive da circa tre anni, oltre i margini della società che le ha fronteggiato aride pastoie burocratiche e mai una briciola di comprensione, lottando disperatamente per riavere la sua bambina.

“Avevo perso la residenza a Viareggio e non avendo casa né lavoro non risultavo più residente da alcuna parte ma i servizi sociali a cui mi rivolgevo mi rispondevano che per essere presa in carico da loro dovevo avere la residenza nel loro comune. Io non sapevo neppure da dove cominciare per sistemare la cosa. Così ho vissuto per strada, dormendo nei cartoni. Mi ha aiutato il mio attuale compagno che ho conosciuto lì: una sera mi ha portato una coperta per coprirmi e dopo un’iniziale diffidenza siamo diventati amici e adesso ci aiutiamo. Lui ha qualche amico che ci dà una stanza per dormire. Io avevo trovato un lavoro in un ristorante e il titolare era contento di me, ma il Covid ha fatto chiudere tutto. Lui mi ha promesso che quando riaprirà mi assumerà con contratto a tempo indeterminato ma al momento io sono ferma. Ma sto lottando per riavere la mia bambina. So che non è felice con mio padre. La mia bimba sta soffrendo: parla poco, ha reazioni violente e mangia pochissimo. Lei conosceva solo me fino a tre anni fa e io cercavo di curarla al meglio in tutto e per tutto. So che mio padre non ha mai avuto questi riguardi. A tre anni le dava la pasta con l’aglio e adesso la costringe per ore a stare chiusa in auto mentre accompagna la sua attuale moglie al lavoro. Io so per esperienza che mio padre non è idoneo a crescere mia figlia e mi stupisco di come abbiano potuto lasciare che la bimba andasse da lui. Di recente lui ha anche cominciato a dire di essere stufo di tenere la bambina e di volerla dare in adozione. E io ho una paura tremenda e sto lottando perché non accada e la bimba possa tornare con me.”.