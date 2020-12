Cronaca



De Pasquale: "Contagi in calo, ma la lotta al virus non è ancora terminata"

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:20

Così il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale torna ad aggiornare i propri concittadini sull'andamento del contagio nel proprio comune:



"Buonasera,



Continua la lenta discesa dei contagi nella nostra città: a oggi secondo i dati forniti dall’azienda sanitaria abbiamo 623 positive a domicilio, 37 ricoverate e 25 in strutture sanitarie per un totale 685 casi attivi. Vi ricordo che questi numeri sono il risultato delle misure adottate con l’ingresso della nostra regione in zona rossa e quindi il trend positivo deriva dalle severe restrizioni a cui siamo stati sottoposti fino alla scorsa settimana. Per vedere che effetto avrà sul numero dei contagi l’allentamento scattato domenica scorsa dovremo attendere 2 o 3 settimane quindi i giorni clou delle festività. Per non rovinarli è dunque fondamentale continuare a essere estremamente prudenti.



Vi ricordo che domani e domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19, saranno riaperti i punti di distribuzione allestiti presso piazza Matteotti, presso l’infopoint dello Stadio su viale XX Settembre e presso la sede della delegazione comunale di Marina di Carrara (ex Circoscrizione) di via Genova. Tutti coloro che non hanno ancora ritirato le mascherine potranno farlo dunque nel fine settimana, senza vincoli di cognome e località: basterà recarsi in uno qualsiasi dei tre punti di distribuzione muniti di tessera sanitaria. Come in precedenza, una persona potrà ritirare anche le mascherine di parenti e amici a patto di avere a disposizione la loro tessera sanitaria. Anche questa nuova tranche di consegne, sarà curata dalle associazioni di volontariato del raggruppamento della Protezione Civile del Comune di Carrara che ringrazio per l’aiuto.



Questa settimana abbiamo anche aperto i canali attraverso i quali i cittadini in difficoltà possono chiedere l’accesso ai buoni spesa. Sul sito del comune trovate tutte le indicazioni e una semplice procedura online che permette di presentare domanda. I destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da Covid-19 e i nuclei familiari in stato di bisogno. I buoni spesa saranno rilasciati su valutazione del settore Servizi Sociali che effettuerà le verifiche del caso. Ciascun buono ha un valore di 150 euro e sarà utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari, o prodotti di prima necessità, con 50 euro in più per ogni componente del nucleo familiare, fino a un massimo di 500 euro. Ringrazio l’assessore al Sociale Anna Galleni e tutto il personale del settore per lo straordinario lavoro che hanno svolto nel tentativo di far trascorrere un natale dignitoso ai nostri concittadini più in difficoltà.



E proprio in vista delle feste natalizie, rilancio l’appello a coloro che se lo possono permettere di acquistare i regali nei negozi di vicinato della nostra città. Molti di loro hanno riaperto da poco e necessitano dell’aiuto di tutti noi per risollevarsi dai contraccolpi economici derivati dalle restrizioni: dimostriamo di essere comunità, diamo loro un segnale di sostegno. Per questo auspico che gestiate in modo intelligente anche il momento degli acquisti natalizi, evitando gli assembramenti e gli orari di punta. Anche se le misure sono un po’ meno stringenti non siamo ancora fuori dalla pandemia e il rischio di contagio è sempre molto elevato. Indossate sempre la mascherina, lavate spesso le mani, mantenete le distanze di sicurezza e limitate i contatti sociali. La lotta al virus non è ancora terminata".