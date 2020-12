Cronaca



Denunciata commerciante per spaccio

venerdì, 11 dicembre 2020, 19:07

La polizia ha denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti una donna di quarantacinque anni, titolare di un negozio di alimentari.

Gli uomini della squadra mobile della questura apuana, impegnati da tempo a monitorare i vari episodi di spaccio di sostanze stupefacenti in città, avevano da tempo notato alcuni soggetti che circolavano nelle vicinanze del negozio con un atteggiamento di chi certamente non si trova per fare una spesa alimentare e così, insospettiti, hanno proceduto al controllo dell’esercizio commerciale.

All’esito dell’attività di polizia, infatti, sono stati rinvenuti undici involucri di cocaina, suddivisi in dosi pronte per essere spacciate. Nella circostanza un uomo di cinquant’anni sorpreso mentre stava acquistando la cocaina è stato segnalato alla prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale.

Gli ulteriori riscontri operati dagli agenti hanno consentito di accertare che la commerciante utilizzava il negozio come copertura per la vendita dello stupefacente, potendo contare su una vasta clientela.