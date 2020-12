Cronaca



Differenziata, col nuovo anno la rivoluzione approda anche nel centro di Carrara

venerdì, 11 dicembre 2020, 19:02

di francesca vatteroni

"Arriva a Carrara un nuovo sistema di raccolta rifiuti, - ha spiegato questa mattina l'assessore Sarah Scaletti - ma abbiamo scartato l'opzione di estendere il "porta a porta" anche nel centro storico, per problemi legati alla conformazione del tessuto e del decoro urbano. Essendo Carrara, un centro storico più esteso, il porta a porta avrebbe creato una serie di problemi."



Dalla sinergia tra il comune di Carrara e l'azienda Nausicaa, già delle prime settimane di febbraio 2021 sarà possibile accedere al nuovo sistema di raccolta rifiuti, che rimarrà di tipo stradale con una fondamentale variante, che riguarda l'accesso controllato. Solo i residenti nel periodo definito "centro storico" potranno accedere ai contenitori. I nuovi cassonetti si apriranno solo se l'utente è abilitato, attraverso un sistema contactless che potrebbe essere una tessera o un'applicazione installata sul cellulare. Le nuove isole ecologiche verranno ridotte a 32, anziché 39 come invece è ad oggi, e saranno caratterizzate da 5 contenitori, 3 più grandi per secco, carta e plastica e due più piccoli per vetro ed organico. Viene infatti introdotta la possibilità di raccogliere la frazione organica che vale circa il 30%-40% del totale complessivo dei rifiuti prodotti, che mancava nei sistemi di raccolta nel centro storico di Carrara.

Il cassonetto del secco, sarà inoltre caratterizzato da una calotta volumetrica che permetterà di effettuare un controllo qualitativo e quantitativo, riuscendo a capire, in base alla quantità di rifiuti, se l'utente sta facendo una buona raccolta differenziata.



L'ingegnere Norberto Borzacca ha evidenziato un altro aspetto di questo progetto -"In funzione dell'emergenza sanitaria l'azienda ha introdotto, oltre che il sistema contactless per le tessere e i cellulari, l'apertura a pedale anziché manuale, ed è stata prevista proprio questo genere di modalità per non entrare in contatto diretto con i cassonetti".

La Nord Engineering, è la società che è stata individuata a seguito di un bando pubblico per la fornitura dei cassonetti, per questo progetto, che ha avuto un costo complessivo di 500mila euro.



Sarà completamente diverso anche il metodo di svuotamento. Mentre gli svuotamenti dei cassonetti classici avvenivano per aggancio laterale o posteriore, l'aggancio del nuovo cassonetto avverrà dall'altro che si svuoterà dal basso. Questo è un sistema pensato per evitare altre operazioni sui contenitori. Ogni cassonetto prima di essere svuotato verrà pesato dal mezzo di raccolta, che manterrà lo stesso telaio dei mezzi di raccolta tradizionali.



La consegna dei cassonetti è prevista entro il 31di gennaio, per cui inizierà il posizionamento delle isole ecologiche dalla prima settimana di febbraio, e prima di questa fase verranno consegnate le tessere o le istruzioni per le modalità di accesso. Luca Cimino ha spiegato l'importanza di questo cambiamento:- "E' un progetto importante che si avvicina agli standard europei e le utenze da raggiunge e da considerare in quest'area sono ammontano a 4692".