Oggi i funerali di Fabio Iacopetti, si indaga per omicidio stradale

giovedì, 31 dicembre 2020, 10:46

di donatella beneventi

Dopo 11 giorni dal tragico incidente in via Marina Vecchia, è stato dato dalla procura il permesso di disporre i funerali per Fabio Iacopetti, morto sul colpo dopo essere stato travolto da due auto.



I funerali avranno luogo oggi, 31 dicembre, alle ore 15 presso la chiesa di San Pio X, in osservanza delle ordinanze anti_Covid, e quindi alla presenza dei parenti stretti, la moglie Simonetta e i figli Marco, Stefano e Alessia, la madre e i fratelli.



La tempistica è legata all'esito dell'autopsia, eseguita martedì che ha aggravato la situazione dell'autista che ha travolto Fabio, una donna, iscritta nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale.