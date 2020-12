Donate 300 mascherine al PISSL

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 18 dicembre 2020, 18:58

A fare la cronaca di un disservizio divenuto ormai quotidiano è una famiglia che vive a Gragnana e che ogni giorno, per motivi di lavoro o di impegni personali, è costretta a servirsi dei mezzi pubblici per arrivare in città e far ritorno a casa

venerdì, 18 dicembre 2020, 18:55

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini sull'andamento della pandemia da Coronavirus sul proprio territorio

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:24

È stato inaugurato questa mattina il nuovo pulmino con il quale i ragazzi della Cooperativa sociale La Rocca di Fossone d'ora in poi consegneranno bottiglie d'acqua a domicilio. Decisivo il contributo della Fondazione Marmo che ha destinato 20mila euro all'acquisto del mezzo

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:14

Tra Apuane e Lunigiana si registrano oggi 30 casi: Carrara 7, Massa 17, Montignoso 2; Licciana Nardi 2, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 1

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:00

In provincia di Massa Carrara è previsto il ripristino del reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo e di altri comuni. I soggetti attuatori saranno direttamente la Regione, tramite il Genio Civile, ed i Consorzi di Bonifica

venerdì, 18 dicembre 2020, 10:59

Super-D (Daniele Ricci) Super eroe in sedia a rotelle assieme al prof Nicola Ricci hanno creato questa bellissima iniziativa "Dolce Natale" richiamando i volenterosi cittadini massesi nella creazione di dolci e biscotti fatti in casa i quali verranno regalati alla Mensa Caritas Cervara (Massa) gestita da don Cipollini