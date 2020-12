Cronaca



E’ nata Insieme: l’associazione di cittadini che si occupa dei bisogni dei cittadini

lunedì, 21 dicembre 2020, 22:18

di vinicia tesconi

Una nuova esperienza associazionistica ha preso il via a Massa con finalità sociali: si tratta dell’associazione Insieme, formata da cittadini al servizio dei cittadini e dei loro bisogni. Il presidente dell’associazione Insieme è Daniele Tarantino che ha spiegato: “In modo particolare in questo difficile momento di pandemia da coronavirus abbiamo incentivato lo sportelo dedicato alle pratiche burocratiche assistendo tante famiglie in difficoltà. Abbiamo costituito una squadra di volontari e abbiamo proseguito l'opera di pulizia di alcuni quartieri della città. Dallo scoppio della pandemia, a marzo, abbiamo provveduto e continuiamo a provvedere alla consegna di pacchi alimentari per le famiglie più bisognose. Numericamente non possiamo quantificarli, visto che l’attività, da marzo ad oggi, ancora non si è fermata. Adesso, che siamo prossimi al Natale, ricarichiamo le batterie e lavoriamo per essere ancora più vicini alle famiglie, per ripartire più forti di prima, InSieme .”

Daniele Tarantino non ha nascosto l’entusiasmo per la nuova esperienza: “In collaborazione con alcune associazioni e commercianti di Massa e tutte le località limitrofe, è partito il "Progetto scatole di Natale" volto alle persone in difficoltà. Chi vorrà potrà confezionare il proprio dono contenete almeno: generi alimentari, giocattoli e un disegno o un messaggio destinato ad un'altra persona. Chi vuole, inoltre, può contribuire donando anche generi alimentari o di prima necessità. I pacchetti dovranno essere consegnati presso la sede di Confimpresa Massa Carrara a Massa o presso la bottega del fornaio a Marina di Massa”. Saranno poi i volontari dell’associazione a distribuire questi ulteriori doni speciali, fatti dai cittadini per altri cittadini che vivono momenti di difficoltà. Queste azioni che stiamo portando avanti rientrano nel progetto “Regala un sorriso”, nato per contribuire a fronteggiare l’emergenza sanitaria e sociale da Covid-19. Grazie alla solidarietà di associazioni e di cittadini che aderiscono a questo progetto cerchiamo di dare una mano a tutti, anche a quelle persone e famiglie che devono fare domanda per i buoni spesa del Comune di Massa. Persone che non hanno dimestichezza con i pc, che non hanno una stampante e che non sanno come fare ad adempiere a documenti che richiede la burocrazia. Noi ci siamo”.

Per info telefonare al numero 3495699269.