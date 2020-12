Cronaca



Guido Bianchini primo medico a farsi il vaccino

domenica, 27 dicembre 2020, 16:18

di francesca vatteroni

"In questo momento ho in testa i miei colleghi, che adesso stanno combattendo dall'alta parte della barricata il coronavirus, dopo essere stati al mio fianco per tutti questi mesi". Così ha esordito il medico Guido Bianchini che questa mattina è stato il primo medico ad essere vaccinato all'Ospedale Civile Apuane - NOA.

"Dopo sei mesi di lavoro in un reparto Covid - dice - non si può non essere favorevoli alla somministrazione, anzi aspettavamo il vaccino e lo aspettiamo con ansia. Ci fa molto piacere e contiamo molto su questa campagna di vaccinazione. Questa operazione, che è arrivata anche un po' in anticipo rispetto a quello che erano le aspettative, è estremamente importante perché fino ad adesso abbiamo cercato di limitare i danni e salvare vite, ora speriamo che tutto questo si possa prevenire, vogliamo evitare che la gente si ammali e sarebbe la cosa più bella."

"Oggi all'Ospedale Civile Apuane - NOA sono verranno somministrate le prime 45 dosi di vaccino, in un numero simbolico. L'arrivo delle fiale è stato un momento emozionante per tutto il personale sanitario dell'ospedale di Massa, che ha passato una notte insonne nell'attesa della somministrazione.

"Ritengo sia una grande opportunità iniziare la campagna vaccinale anche nella nostra provincia. - ha spiegato il presidente regionale del Pd Giacomo Bugliani - Io credo che sia un atto importante. Iniziare la campagna vaccinale ci fa vedere la luce in fondo al tunnel. Le due persone che per prime questa mattina hanno fatto il vaccino, sono state un medico ed una psicologa, due personalità che sono sempre in prima linea in questa situazione di emergenza sanitaria e che rappresentano due forme di tutela di cui abbiamo bisogno: la tutela fisica e la tutela psichica"

La prima categoria ad essere vaccinata sarà, infatti, la categoria del personale sanitario, seguita dalle fasce di popolazione più deboli e più a rischio in caso di contrazione del virus; una volta che queste fasce di popolazione saranno vaccinate, la convivenza col virus diventerà molto più facile e l'impatto sul servizio sanitario sarà notevolmente inferiore.

Il sindaco di Massa Francesco Persiani ha assistito alle prime vaccinazioni e ha espresso la sua solidarietà verso tutto il personale dell'ospedale: "Ritenevo molto importate essere qui oggi, vicino al nostro ospedale, ai nostri medici e ai nostri infermieri. Oggi si apre un nuovo scenario che è storico per tutti, ma vedo in loro una luce negli occhi, che da speranza a tutti noi. Quando un ospedale agisce con questa passione e con la convinzione che questa sia la fase di svolta, non possiamo che essere tutti soddisfatti e sperare di poter tornare a vivere e non avere più paura di questa malattia. Oggi è una grande occasione di speranza, dobbiamo avere fiducia nella scienza, nei nostri medici e nel sistema sanitario."

A quest'importante evento storico è mancata, invece, la presenza del sindaco Francesco De Pasquale. Era presente anche l'ex sindaco Angelo Zubbani che ha iniziato il suo nuovo mandato questa mattina al NOA: l'ex sindaco è stato incaricato dal governatore durante l'ultimo tavolo sulla sanità di occuparsi della salute regionale e per il momento dovrà seguire in prima persona la campagna vaccinale.

Angelo Zubbani, dopo aver assistito alle prime vaccinazioni, ha spiegato: "Ho notato da parte di tutto il personale addetto un bellissimo clima, con una voglia di essere davvero solidali. Volti distesi che trasmettevano serenità. Penso che questo clima coinvolgerà anche i non sanitari. Sono sicuro che anche i cittadini si troveranno davanti un'accoglienza e una professionalità di questo tipo. La giornata iniziale è andata molto bene, sia secondo le previsioni sia secondo il crono programma".

Foto Cristina Maioglio