Cronaca



I dubbi sulla Serinper esistevano da anni: nel 2014 il comune di Carrara fece causa alla cooperativa e vinse

lunedì, 7 dicembre 2020, 16:21

di vinicia tesconi

Un’ascesa vertiginosa, quella di Serinper, cooperativa sociale attiva nella provincia di Massa Carrara e in quella di Lucca, specializzata nel settore dei servizi integrati ed attività a favore di persone con disagi sociali, relazionali ed affettivi a seguito di condizioni familiari difficili, attraverso progetti indirizzati a supportare la genitorialità: fondata nel 2010 dagli stessi soci che ancora oggi la gestiscono – e che da stamani sono agli arresti domiciliari con varie accuse riconducibili alla truffa e alla corruzione – un reddito che nell’arco di circa dieci anni è passato da un reddito di 200 mila euro a oltre due milioni e mezzo, arrivando ad avere ben undici strutture di accoglienza tra case famiglia, gruppi appartamento, comunità per minori e comunità di recupero, distribuite nei comuni di Aulla, Massa, Montignoso e Massarosa.

Nessuna struttura Serinper sul territorio carrarese sebbene la sede legale sia in via Fleming a Marina di Carrara. Un consenso confermato anche dalle molte convenzioni stipulate con diversi enti pubblici e le collaborazioni con i tribunali dei minori, che, tuttavia, non avevano spento i molti sospetti nati specialmente negli operatori del settore.

Tra i primi ad accorgersi che qualcosa non andava nella cooperativa Serinper fu la ex dirigente al settore sociale del comune di Carrara Daniela Tommasini, che non esitò a intentare una causa contro la Serinper. Il caso specifico risale, infatti, al 2014, e si riferisce alla situazione di una minore di origine rumena che aveva cambiato residenza uscendo dal comune di Carrara, per la quale la Serinper aveva comunque mandato fatture a piazza 2 Giugno anche per il periodo in cui la minore aveva abitato altrove.

Accortasi dell’inghippo la Tommasini insieme all’avvocato Fantoni dell’avvocatura comunale, aveva deciso di impugnare le fatture rilevando anche che la cooperativa non aveva osservato regolarmente le procedure di legalità e la causa, che si è conclusa nel marzo del 2019, ha confermato i sospetti della Tommasini e ha condannato la Serinper a pagare 200 mila euro al comune di Carrara.

Ma le voci su una gestione molto discutibile dei vari servizi offerti dalla cooperativa sarebbero nate anche da altri elementi come, ad esempio, la frequenza riscontrata di casi di minori affidati alle strutture della Lunigiana che si erano più volte dati alla fuga.

Secondo le opinioni degli esperti del settore, pur trattandosi nel caso di Serinper, di strutture educative e non contenitive – nelle quali i minori devono restare obbligatoriamente e che hanno le sbarre alle finestre - i molti casi di fuga avrebbero testimoniato la mancanza di un buon servizio di sorveglianza che, anche nelle strutture educative, dovrebbe essere garantito.