Il consiglio comunale approva il regolamento degli agri marmiferi

sabato, 5 dicembre 2020, 10:36

"L’amministrazione comunale tutta oggi ha scritto una pagina della storia di Massa: l’approvazione nel consiglio comunale del 4 dicembre 2020 del Regolamento degli agri marmiferi è un risultato che ci rende orgogliosi come amministrazione avendo iniziato a lavorare con grande impegno sulla tematica dal momento dell’insediamento, ma è soprattutto un successo per l’intera città che attendeva questo documento da sempre. E’ infatti un atto che il comune di Massa non ha mai avuto, nonostante fosse previsto dal regio decreto del 1927, ed arriva oggi dopo ben 92 anni per disciplinare un comparto, quello del lapideo, di estrema importanza nel nostro territorio". Così l'ammministrazione comunale di Massa commenta l'approvazione, da parte del consiglio, del regolamento degli agri marmiferi.



"Il regolamento degli agri marmiferi - prosegue -, nella visione dell’amministrazione del sindaco Francesco Persiani, è un giusto compromesso tra la tutela dell’ambiente, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia del settore economico. Il voto del Consiglio comunale, durato ben oltre 17 ore, ha concretizzato il frutto del grande impegno profuso dall’amministrazione; è arrivato al termine di un lungo percorso che ha visto coinvolte le forze politiche tutte, di maggioranza e minoranza, la parte tecnica nonché le associazioni del territorio con confronti costruttivi e la commissione consiliare di riferimento. Un ringraziamento, oltre a tutta la maggioranza che si è dimostrata ancora una volta forte e coesa per raggiungere l’obiettivo, va proprio alla commissione Ambiente, presieduta dal consigliere comunale Roberto Acerbo e dalla vicepresidente Irene Mannini, che ha portato avanti in questi mesi un’analisi approfondita della bozza del testo, vagliata in parallelo alla legge regionale di riferimento n.35 del 2015. Dispiace constatare ancora una volta che buona parte dell’opposizione abbia preferito partecipare solo parzialmente ai lavori del Consiglio, dimostrando nuovamente quanto poco tiene ai temi di questa città. Il Regolamento trae fondamento dalla LRT 35/2015 e tiene conto delle altre normative regionali quali la Lr 65/2014 o il Pit. E’ sicuramente uno strumento perfezionabile, e lo vaglieremo con attenzione nei prossimi mesi, ma è altresì vero che oggi abbiamo dotato la città di un Regolamento essenziale e quanto più equilibrato possibile rispetto ai valori e principi che lo compongono. L’unico intento dell’amministrazione comunale è stato esclusivamente quello di varare un atto che possa essere portatore di migliori garanzie per il nostro territorio in termini di sviluppo economico e sociale del territorio, salvaguardandolo nel rispetto dell’assetto ambientale, paesaggistico e idrogeologico senza tralasciare l’aspetto di tutela dei lavoratori e l’introduzione di sistemi tecnologici per un migliore monitoraggio ed una più efficiente attività lavorativa. Questo è un importante tassello sul percorso che proseguirà ora con la redazione del Piani attuativi di bacino, altra grande sfida che l’amministrazione vuole conseguire al più presto".



"L’amministrazione Persiani - conclude - ha posto un nuovo inizio al rapporto che lega le attività estrattive al resto della città, colmando un vuoto normativo che mai era stato affrontato dalle giunte di sinistra".