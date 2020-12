Cronaca



Illuminiamo il Natale con lo sport: presentata l’iniziativa di Panathlon Club patrocinato dal Coni

giovedì, 10 dicembre 2020, 09:02

Un modo per sentire che lo sport esiste ed è solidale con chi soffre anche nel momento di blocco quasi totale di ogni attività: così il Delegato Coni Massa Carrara Vittorio Cucurnia e il presidente di Panathlon Club Massa Carrara Paolo Pasquali hanno presentato ieri l’iniziativa “Illuminiamo il Natale con lo sport”, idea nata dal Panathlon Club di Massa Carrara e patrocinata dal Coni.L’iniziativa è stata presentata alla presenza del Segretario Nazionale Distretto Italia Claudio Sartorio, del Coordinatore Nazionale Eventi Sportivi Distretto Italia Paolo Dazzi e degli sponsor: Fonteviva rappresentata dal dottor Lorenzo Porzano e SPA Corsini, rappresentata da Diego Vitale.

L’iniziativa, come ha spiegato il presidente Pasquali prevede la creazione di un sito ad hoc: www.panathloncarraraemassa.it dove verrà addobbato uno speciale albero di Natale con tante “stelle (numerate) delle singole Federazioni Sportive , dei diversi Enti di Promozione Sportive ed Enti Benemeriti” che con un clic mettono in risalto le diverse società sportive di ogni realtà sportiva aderenti all’iniziativa.

Ogni adesione sarà canalizzata dal sistema informatico del CONI Point sarà curata da Claudio Sartorio che svolgerà il ruolo di web master: per ogni “stella” caricata sarà individuata una “legenda a latere” dell’Albero di Natale che avrà anche un collegamento in una pagina dedicata di Facebook. Ogni adesione farà aumentare di cinque euro la raccolta solidale sostenuta dagli sponsor che saranno indicati sotto l’albero. Ogni stellina di Natale del mondo dello sport di natale conterrà i messaggi e un gesto di beneficenza e il ricavato andrà a favore di associazioni di volontariato che sono impegnate ad aiutare le persone in difficoltà per la pandemia. Il progetto è rivolto alle società sportive e ai loro atleti che potranno aderire mediante un modulo apposito.

Le stelle che si accenderanno sull’albero dello sport locale ribadiranno l’idea di esistenza ed identità dello sport . Collegata all’iniziativa ci sarà anche una raccolta alimentare con donazioni volontarie organizzata presso la sede del Coni a Carrara Fiere il cui ricavato andrà a favore della Caritas di Massa Carrara insieme ai contributi degli sponsor. Infine un albero vero sarà allestito nella sede del Coni e sarà illuminato con lo slogan dell’iniziativa: Illuminiamo il Natale con lo sport. Panathlon ha già assicurato la copertura degli sponsor per 300 adesioni.

L’evento potrà essere seguito dai followers della pagina facebook dedicata. i quali potranno votare i messaggi più belli decretando i vincitori che verranno premiati nella cerimonia di chiusura che si terrà il 6 gennaio alle ore 11.

La scheda per partecipare deve essere inviata a massacarrara@coni.it, panathloncarraraemassa@gmail.com