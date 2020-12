Cronaca



Installati a Caniparola, Villafranca Lunigiana e Zeri i nuovi ATM Postamat

venerdì, 4 dicembre 2020, 09:52

Poste Italiane ha inaugurato oggi a Caniparola, Villafranca Lunigiana e Zeri, i nuovi ATM Postamat per i Piccoli Comuni della provincia di Massa Carrara.

Gli interventi, nel caso di Caniparola una riattivazione a seguito di danneggiamento per rapina, per Villafranca Lunigiana una sostituzione e per Zeri una nuova installazione, sono parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti ricordato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione dell’evento “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Disponibili sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, i nuovi ATM Postamat di ultima generazione di Caniparola, Villafranca Lunigiana e Zeri, consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Gli sportelli automatici possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Sono inoltre dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di attacco criminoso.

L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.