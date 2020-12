Cronaca



La polizia aderisce all’iniziativa “Facciamo un pacco alla Camorra”

venerdì, 11 dicembre 2020, 11:12

La polizia ha aderito all’iniziativa “Facciamo un pacco alla Camorra” promossa per il dodicesimo anno dalla N.C.O. (Nuova Cooperazione Organizzata) di Aversa (CE), consorzio di cooperative sociali, che ha come obiettivo quello di restituire diritti, dignità e opportunità alle persone nei territori sottoposti all’attività delittuosa delle organizzazioni criminali.

Il riuso sociale e produttivo dei beni confiscati alla camorra e dei beni comuni inutilizzati, l’attivazione di percorsi di agricoltura sociale e la promozione dello sviluppo locale divengono testimonianza concreta e prosieguo ideale del lavoro svolto dalle forze dell’ordine.

Chiunque può aderire all’iniziativa con l’acquisto di un pacco alimentare che contiene prodotti gastronomici provenienti dai terreni confiscati alla camorra e lavorati dalle cooperative locali, ed in virtù della collaborazione con la Polizia di Stato all’interno del pacco sarà possibile trovare una copia della graphic novel edita dalla rivista Poliziamoderna “Il Commissario Mascherpa” personaggio ideato e sceneggiato da Luca Scornaienchi , disegnato da Daniele Bigliardo, la storica matita di Dylan Dog..

Il gesto solidale andrà in parte a favore delle cooperative per la loro attività volta a presidiare i territori liberati dalla criminalità in nome della legalità ed in parte, al piano “Marco Valerio” del Fondo di Assistenza che sostiene le cure per le malattie pediatriche croniche dei figli dei dipendenti della polizia.

Sarà possibile ordinare il pacco alimentare sul sito www.ncocommercio.com attraverso le indicazioni fornite.