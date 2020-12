Cronaca



La Toscana rimane arancione, l’allarme dei commercianti: “Così si sta decretando la nostra fine”

sabato, 12 dicembre 2020, 16:44

di donatella beneventi

Il passaggio a zona gialla in Toscana, era atteso per il secondo fine settimana di dicembre, proprio alla viglia del cuore dei preparativi per le feste natalizie: un passaggio significativo per chi aveva intenzione di fare qualche piccolo spostamento per rivedere i parenti stretti o anche gli amici, che per alcuni rappresentano la famiglia e per i commercianti, l’occasione di usufruire di uno stato di semi normalità, pur nel rispetto delle regole, e recuperare seppur non in maniera adeguata, le perdite degli ultimi mesi: inaspettatamente, è arrivata la doccia gelata, con la negazione, da parte del Ministero, del tanto agognato passaggio, condannando la regione Toscana a rimanere in zona arancione per altri 15 giorni: tale sentenza è stata emanata a seguito della segnalazione della Cabina di Regia del governo, in cui si rileva che in sedici regioni vi è ancora impatto alto sui servizi sanitari per sovraccarico di terapie intensive e area medica, benchè il livello di contagi, seppur sempre alti, siano da zona gialla, come nel caso della Toscana.

Inutile dire che la reazione da parte del tessuto commerciale, non sia tardata ad arrivare e la Gazzetta di Massa e Carrara, ha raccolto alcune dichiarazioni di esercenti riguardo al provvedimento, una vera e propria mannaia in una situazione già di per se molto critica: da Carrara centro storico, a Marina di Carrara per arrivare a Massa, un coro unanime di preoccupazione per il futuro di tante attività, pur con la consapevolezza della gravità dell’emergenza sanitaria.

Il primo intervento è di Nadia Cavazzini, vice presidente di Confcommercio e notissima ristoratrice di Carrara, e che si è fatta anche portavoce di alcuni ristoratori del centro storico : “La rabbia nasce da alcune cose che mal si comprendono e alle quali non si riesce a dare giustificazioni – dice Nadia - In primis la nostra rabbia si dirige nei confronti di chi ha ridotto la nostra sanità incapace di reggere dignitosamente questa pandemia. Abbiamo dato priorità a scelte politiche negli ultimi mesi senza pensare che c’era un gran bisogno di creare aree di protezione e di prevenzione, ma di questo poco ne so perché mi occupo di altro. Tutto questo lo stiamo pagando noi ristoratori sulla nostra pelle anche se il primo nostro pensiero va alle famiglie colpite dal virus senza alcun dubbio. Crediamo di avere il diritto di sapere qual è’ il criterio che ha così fortemente punito il nostro settore in Toscana – continua- se sapessimo chiaramente qual è stato il motivo di tanta inefficienza, nelle prossime occasioni ci sapremo regolare meglio nel fare alcune scelte . Tutto questo è devastante emotivamente – prosegue- oltre ad aver creato un disagio economico che chissà se potra’ essere colmato da una ripartenza parziale o totale.I criteri delle scelte del secondo lockdown sono molto discutibili e lo si vive ogni giorno nei vari settori. Frequentiamo centri commerciali stracolmi di persone che non rispettano le normative - continua - noi ristoranti siamo costretti da vecchia data a rispettare distanze , santificazioni con un controllo diretto ed indiscutibilmente sicuro e questo è’ solo uno dei tanti esempi. Io personalmente- conclude- voglio abbracciare tutti i ristoratori e fare loro un grandissimo augurio, ma non di Natale :un augurio di buona vita ,perché ora non l’abbiamo”

Francesco Bajni, libraio, non usa mezzi termini e punta il dito sulle responsabilità: “Nessuno ha mai sottovalutato l’emergenza sanitaria in atto- dice -e nessuno ha mai pensato di anteporre l’aspetto economico alla salute delle persone: però qua in ballo c’è la morte di migliaia di aziende e la cancellazione di decine di migliaia di posti di lavoro. Ciò significa ulteriori incertezze per gli imprenditori, specie quelli del settore dei pubblici esercizi, sospesi nell’attesa di un “cambio di colore” che per loro determinerebbe differenze enormi : è davvero inspiegabile- conclude - che regioni messe molto peggio di noi, come la Lombardia o il Veneto,siano gialle e la riapertura tra quindici giorni e di conseguenza la successiva immediata chiusura, per le restrizioni del Natale volute dal governo,decreteranno la morte di molte attività che aspettavano il Natale per recuperare qualcosa del reddito perso. Chi si assume la responsabilità di questa “non decisione” e chi deciderà per i ristori alle attività che rimangono aperte anche senza avere la possibilità di vendere perché non ci sono clienti ?”

Toni altrettanto preoccupati da parte di Merope Santucci, titolare della steakhouse in centro, una impresa familiare attiva da tanti anni: “La nostra attività è il nostro sogno- afferma- e con noi ci sono anche tantissimi piccoli allevatori toscani, famiglie che stanno vivendo un dramma economico. Di questa situazione nessuno ha colpa, però bisogna saper gestire per non uccidere: noi non molliamo, non dobbiamo mollare, lo dobbiamo alla nostra famiglia e a tutti quelli che lavorano con noi e per noi” e anche Andrea Ghinoi, si sofferma sulla gestione della sanità e cerca di essere ottimista : “La mia critica va a chi ha ridotto la sanità apuana in queste condizioni, logica in quanto prevedibile una reazione di sgomento e tristezza nel non potere ancora aprire il bar ai clienti, certo che con l'asporto non si risolve nulla a livello monetario, preferisco però pensare e sperare che questa situazione ci faccia ben sperare per il futuro”.

A Bonascola, frazione molto popolare di Carrara, Serena Pensierini, titolare di Estetica Serena, altro settore molto colpito dalle restrizioni: “Quest’ultimo periodo è il più tosto- dice- il mio centro è aperto solo per 11 giorni a dicembre perché essendo in un centro commerciale, nei giorni festivi e prefestivi bisogna rimanere chiusi: essendo noi specializzati in trattamenti di dimagrimento e modellamento, abbiamo clienti che vengono dalla Liguria perché non ci sono centri strutturati in modo analogo e non l’essere ancora arancioni ha significato l’impossibilità di fornire loro il servizio, che ovviamente per me è lavoro e che deve essere garantito con continuità. Il mio rammarico sta principalmente nel fatto che abbiamo investito in sanificazione e pulizia ai massimi livelli e il rispetto delle regole è sempre stato un dogma per me, ma questo limite fra regioni ora proprio non lo capisco”

Passando ad Avenza, Claudia Rinaldi, titolare di un negozio di pelletterie e articoli per l’infanzia, sempre in prima linea per sottolineare le difficoltà del settore, esprime la sua totale contrarietà: “Non condivido la scelta perché il nostro e territorio di confine e molta clientela nostra arriva dai primi comuni liguri ,Luni e Val di Magra : mi sino resa disponibile per le consegne a domicilio, nel portare merce in visione a casa impegnandomi il doppio rispetto alla normale gestione dell’ attività , anche oltre l’orario di apertura ,ma i risultati non sono gli stessi, va a perdere soprattutto la vendita emozionale”.

Senza peli sulla lingua, Diego Crocetti, ristoratore di Marina di Carrara: “ La situazione è imbarazzante,qui si parla in toni troppo leggeri : ci sarà la morte di tantissime attività, la mia compresa. La cosa che mi fa specie è che le autorità locali , come il sindaco, non prenda una posizione, non parla e ieri come regalino, ci è arrivata la Tari, scaduta oltre tutto: è una vera presa in giro. Ieri abbiamo avuto 26 contagi a Carrara su 60.000 abitanti, cioè 0,043 % e su questo si basano le chiusure dei ristoranti e degli altri esercizi :abbiamo i numeri per tornare in zona gialla, che non significa essere liberi, ma contare su qualche presenza a pranzo , che già è penalizzante rispetto alla cena, per il fine settimana. Abbiamo una classe politica inadeguata, che non batte i pugni e non si impone e non ci dà risposte: io sto vendendo il mio ristorante- dice con rammarico- e spero che qualche eroe lo compri. Avranno sulla coscienza, oltre che i morti di covid, anche i suicidi, i morti di miseria e di fame”-

Giuseppe Lanzi, direttore di un notissimo ristorante sul lungomare di Marina di Carrara, cerca di trovare la strada della collaborazione, ma anche della chiarezza di intenti : “ Abbiamo pagato perdite sostanziose già durante la scorsa estate- afferma- e queste chiusure prolungate giuste per il rispetto della collettività, non fanno altro che creare altri malumori, come se noi ristoratori fossimo il vettore di propaganda del virus: se dobbiamo rimanere chiusi, che ce lo dicano chiaramente, senza darci false speranze di aperture, ma poi che ci aiutino concretamente perché ad oggi, non abbiamo ricevuto alcun incentivo da parte dello stato ma nonostante tutto, teniamo duro e non molleremo”.

Barbara Simonelli, titolare di un negozio di ottica a Marina, cerca di essere conciliante, con un’opinione totalmente opposta: “ Il mio pensiero è controcorrente, mi rendo conto- dice- per me la salute viene al primo posto e credo che tutto si aggiusterà, anche se penso pure che il contagio non avviene dentro a un negozio, ma penso che sia il comportamento individuale a fare la differenza. Noi, come tutti, ci siamo adeguati con servizi e prodotti adeguati al momento, incoraggiando i nostri clienti a vivere diversamente questo momento”

Da Massa, la voce è quella di Rosetta Biava, titolare di due locali, uno in centro e l’altro a Marina di Massa : “ Faccio una premessa: la salute è al di sopra di tutto e va tutelata in tutti i modi- dice- ma lo Stato mi deve mettere in condizioni di andare avanti e di non fallire, cosa che non sta facendo. La nostra situazione è disastrosa anche perché non solo dobbiamo tirare fuori lo stipendio per noi e il personale, ma ci sono spese vive anche da chiusi. Durante il primo lockdown, i miei dipendenti, hanno preso dopo mesi, una cifra irrisoria di cassa integrazione, una cosa del tutto insufficiente e l’aver ripiegato sull’asporto non risolve di certo la situazione. Il passaggio a zona gialla, sarebbe stata una pausa di quasi normalità, anche se la maggior parte del nostro lavoro si svolge alla sera. Sono angosciata- conclude- l’insonnia e la tachicardia aumentano e ti vengono i dubbi che tutti i sacrifici fatti in questi anni vadano in fumo.”



Foto di Cristina Maioglio



(le foto con esercenti senza mascherina risalgono al 2019)