L’anno del Covid entra nel presepe della chiesa della Perticata

martedì, 29 dicembre 2020, 10:38

di vinicia tesconi

Si entra in una grotta, lambita da una cascata vera, e si risale dolcemente verso l’alto passando attraverso il più suggestivo paesaggio del presepe classico inserito in una scenografia perfetta di luci, finte rocce e borraccina: la stalla di Betlemme è il primo incontro, e sta proprio là, dove la memoria collettiva dell’infanzia la colloca da sempre, un po’ fuori del villaggio, che invece si dipana come su una collina dentro la finta grotta, tutto intorno. Ci sono i pastori, le pecore, il fornaio, il pescivendolo, l’asino che gira intorno al pozzo, le casette illuminate in quella notte perpetua. Poi, mentre si sale, le case diradano e avanza la sabbia del deserto. Come a Betlemme 2020 anni fa. Come vuole la narrazione millenaria della Notte Santa. Ma mentre si esce alla luce, attraverso il deserto nel quale i Magi ancora sono distanti dalla stalla in cui è nato il Bambino, la sabbia prosegue sul piano che fa da tetto alla grotta del presepe e lo scarto di due millenni si colma in un nuovo deserto: quello della paura, della solitudine, dell’angoscia di oggi, nell’anno della pandemia. E tra le dune, rigorosamente a più di un metro di distanza le une dalle altre, ci sono le immagini delle tappe salienti di questo infausto 2020: gli infermieri stremati, l’esercito che presidia le strade, le città vuote, le code infinite fuori dai supermercati, i volti oscurati dalle mascherine e dall’incertezza, le bare sui camion a Bergamo, i negozi chiusi per sempre, Giuseppe Conte che parla alla nazione, il papa, solo, nell’immensa piazza San Pietro, vuota. Una sola statuina in mezzo a tutto il 2020: Gesù a braccia aperte. E scorrendo il nostro passato recentissimo si termina il percorso al salto iniziale della cascata che, di sotto, adorna il presepe classico, e che, solo qui, dall’alto, permette di vedere sul fondo l’immagine dell’Icaro di Matisse: una sagoma nera che cade nel vuoto con un puntino rosso al posto del cuore. Dalla sofferenza della più grave pandemia degli ultimi cento anni, di nuovo alla pace del presepe, alla speranza di una nuova gioia, la stessa eterna che si rinnova ogni anno. Sopra la parte alta del presepe un brano di Charles Peguy, autore francese di fine ottocento:

“C’era la cattiveria dei tempi anche sotto ai Romani,in quel culmine della dominazione romana. Ma Gesù non si sottrasse affatto. Non si rifugiò affatto dietro la cattiveria dei tempi. Ma venne Gesù. Doveva fare tre anni. Fece i suoi tre anni. Ma non perse i suoi tre anni , non li usò per piagnucolare e accusare la cattiveria dei tempi. Eppure c’era la cattiveria dei tempi al suo tempo. ..Lui vi tagliò corto. Oh, in un modo molto semplice. Facendo il cristianesimo… Non incriminò, non accusò nessuno. Salvò. Non incriminò il mondo. Salcò il mondo. Loro (altri) invece vituperano, raziocinano, incriminano. Come medici ingiuriosi che se la prendono col malato. Accusano le sabbie del secolo ma anche al tempo di Gesù c’erano il secolo e le sabbie del secolo. Ma sulla sabbia arida, sulla sabbia del secolo si versava inesauribile una fonte: una fonte di Grazia.”

Anche per chi non è appassionato di presepi, l’esperienza dell’installazione all’interno della chiesa del Bambin Gesù della Perticata, risulta fortemente suggestiva ed emozionante e particolarmente toccante nella sua parte finale. Un’opera, perché tale è sotto ogni punto di vista, che merita veramente di essere visitata.

Il presepe della parrocchia di Don Augusto Lucchesi, amatissimo faro intorno a cui la comunità cristiana locale è cresciuta fino a diventare una delle più importanti realtà cattoliche locali, è un classico da ormai una ventina di anni. Ad occuparsene, da sempre, sono i ragazzi della Casa Rossa, la struttura dedicata ai giovani fortemente voluta da Don Augusto, che si è attesta come uno dei pochissimi centri giovanili della città sempre in fermento di iniziative. Ad occuparsi del presepe da una quindicina d’anni sempre gli stessi ragazzi con l’aiuto delle nuove leve che entrano ogni anno alla Casa Rossa: Emanuele Isola, Iacopo Ciari, Nicola Piccioli , Filippo Adorni, Andrea Andrei, Armando Fabiani sono i principali artefici dell’edizione 2020. Li abbiamo incontrati dopo la visita al presepe: “Abbiamo iniziato quando eravamo ragazzi e andavamo ancora a scuola. – ha spiegato Emanuele Isola - All’inizio era un presepe piccolino che facevamo nella stanza sotto la chiesa, vicino al garage, poi pian piano è diventato sempre più grande. Per noi il presepe è un’esperienza di fede. Ogni anno è diverso e si ispira a un tema diverso. Lo scorso anno ci eravamo ispirati a un pezzo di San Bernardo di Chiaravalle. Quest’anno purtroppo il tema è ciò che abbiamo vissuto con la pandemia. Le idee le buttiamo giù tutti insieme e così anche il progetto e poi insieme lo costruiamo. Ci vogliono circa tre mesi. Cominciamo a ottobre. Quest’anno è stato un po’ più difficoltoso a causa delle restrizioni per la pandemia.”.

“L’idea di questa edizione – ha aggiunto Iacopo Ciari - vuole essere un riassunto di tutto quello che è accaduto quest’anno. Il nostro intento era di cercare di fissare delle immagini che raccontassero quanto poteva essere difficile sia il momento sociale sia, soprattutto, quello personale. Il dolore, la fatica, la morte, un’attività che fallisce, un parente che muore che non puoi andare a visitare, tante libertà che tu davi per scontate e che per questo motivo sono state tolte. Lo scopo è, attraverso le immagini, di suscitare emozioni nelle persone e poi, seguendo il percorso del presepe superiore arrivare alla cascata che collega con il presepe nella grotta. L’apertura della cascata rimanda al quadro di Icaro di Matisse per dire che nonostante la situazione drammatica e tragica comunque c’è una possibilità di salvezza. Icaro infatti è inteso non come immagine di superbia ma come un desiderio talmente infinito e grande per il quale si è disposti anche a morire. Ci è sembrato il quadro più indicato”.

Dalle loro parole abbiamo scoperto che la cascata è un’opera di ingegneria idraulica che i ragazzi hanno realizzato completamente da soli, così come tutte le strutture che contengono il presepe. Un lavoro di progettazione vero e proprio che quest’anno è stato reso più difficile per l’impossibilità di incontrarsi e lavorare insieme.

“Ciò che è successo per la pandemia è stato pesante per noi della Casa Rossa – ha spiegato Filippo Adorni - perché non abbiamo più potuto vederci. La nostra esperienza si basa sull’amicizia e non potendoci vedere è mancata tanto la parte umana. Adesso ci vediamo alla Messa e un po’ fuori. La Casa Rossa è chiusa ma speriamo di tornare presto a ritrovarci là dentro. ”.



Foto di Cristina Maioglio