Mascherine, il prossimo fine settimana la seconda fase della distribuzione

mercoledì, 9 dicembre 2020, 17:59

La Protezione Civile del comune di Carrara con il supporto delle associazioni di volontariato di riferimento ha completato la prima fase della distribuzione delle mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione Toscana. La procedura si è svolta in modo snello e sicuro: non si sono registrati assembramenti e grazie al prezioso lavoro dei volontari, i cittadini hanno potuto ritirare le mascherine cui avevano diritto nei cinque punti di distribuzione allestiti dalla Protezione Civile.



Nei prossimi giorni partirà la seconda fase. Sabato 12 e domenica 13 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19, saranno riaperti i punti di distribuzione allestiti presso piazza Matteotti, presso l’infopoint dello Stadio su viale XX Settembre e presso la sede della delegazione comunale di Marina di Carrara (ex Circoscrizione) di via Genova. Tutti coloro che non hanno ancora ritirato le mascherine potranno farlo dunque nel fine settimana, senza vincoli di cognome e località: basterà recarsi in uno qualsiasi dei tre punti di distribuzione muniti di tessera sanitaria. Come in precedenza, una persona potrà ritirare anche le mascherine di parenti e amici a patto di avere a disposizione la loro tessera sanitaria.



«La nostra Protezione Civile e le associazioni hanno svolto un lavoro straordinario. Si perché all’impegno nella consegna delle mascherine, che si è svolta in modo ordinato e sicuro, da venerdì, si è sovrapposta anche la gestione dell’allerta meteo. Il personale dunque è stato chiamato a operare su un doppio, delicatissimo, fronte e la risposta è stata davvero egregia» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.



Anche questa nuova tranche di consegne, sarà curata dalle associazioni di volontariato del raggruppamento della Protezione Civile del Comune di Carrara ovvero Alfavictor, Associazione Nazionale Alpini Carrara, Consolato del Mare, Orcaloca, Prociv, Pubblica Assistenza Carrara, Stazione Soccorso Alpino Carrara e Lunigiana, Vab, con la collaborazione del Cai di Carrara. I volontari saranno coordinati dal personale della Protezione Civile del Comune di Carrara.