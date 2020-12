Cronaca



Megarissa a Marina: coinvolti un centinaio di giovani con feriti e arrestati

mercoledì, 23 dicembre 2020, 21:02

di vinicia tesconi

Ennesima rissa tra giovani a Marina di Carrara a pochissimi giorni da un identico episodio con le stesse dinamiche e gli stessi protagonisti. Stasera, verso le 17,30, in via Rinchiosa, la via principale della movida marinella, letteralmente presa d’assalto da giovani – quasi tutti senza mascherina - intenzionati a festeggiare l’ultimo pomeriggio coi bar aperti, è scoppiata una megarissa che ha finito per coinvolgere circa un centinaio di ragazzi.



La rissa sarebbe scoppiata per futili motivi e gli animi ampiamente surriscaldati dall’alcol si sarebbero facilmente contagiati a vicenda con scoppi continui di nuovi scontri in mezzo ai tavolini dei bar che si affacciano sulla strada. Alcuni testimoni oculari hanno parlato di sangue sparso un po’ ovunque e di seri problemi a transitare nella zona per i passanti.



Sul posto è intervenuta la polizia che ha sedato la rissa e portato in commissariato i presunti fomentatori. E’ stato necessario anche l’intervento dell’ambulanza per medicare alcuni feriti.