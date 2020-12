Muore investito da due auto

Altri articoli in Cronaca

domenica, 20 dicembre 2020, 13:27

Ieri hanno saputo che non apriranno nemmeno per le feste natalizie e allora hanno lanciato il menù da asporto per la cena del 24 e per i pranzi del 25 e del 26 dedicandolo, ironicamente, ai membri dell’attuale governo, premier compreso

sabato, 19 dicembre 2020, 18:27

Kartætra è un emergente collettivo artistico che nasce dal bisogno della città di Carrara di estendere le sue radici culturali verso altri collettivi e realtà esterne con lo scopo di attrarli verso il nucleo della città, il quale è già un fulcro artistico di riferimento per molti scultori ed artisti...

sabato, 19 dicembre 2020, 17:39

Il sindaco Alberto Coluccini ha effettuato personalmente un sopralluogo alla casa famiglia Sonrisa, seconda struttura sul territorio di Massarosa gestita dalla cooperativa Serinper. Ha dichiarato: "Firmerò ordinanza di chiusura"

sabato, 19 dicembre 2020, 15:43

Tra Apuane e Lunigiana si registrano 36 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Carrara 5, Massa 16, Montignoso 6; Aulla 4, Comano 1, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 3

sabato, 19 dicembre 2020, 12:52

La notte scorsa, le pattuglie della squadra volante del commissariato di Carrara sono intervenuti per una segnalazione di disturbo della quieta pubblica a causa di musica ad alto volume proveniente da un’abitazione privata

sabato, 19 dicembre 2020, 11:55

Wally Contipelli (Orticanoodles) insieme con i rappresentanti degli studenti del liceo artistico A. Gentileschi, ha dipinto sulla parete di ingresso della Curva Nord Lauro Perini-Gradinata Baffo il QR code mediante il quale sarà possibile visualizzare l’opera sviluppata durante il workshop con gli studenti