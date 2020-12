Organizza una festa di compleanno in casa con sei amici: tutti multati

Altri articoli in Cronaca

sabato, 19 dicembre 2020, 11:55

Wally Contipelli (Orticanoodles) insieme con i rappresentanti degli studenti del liceo artistico A. Gentileschi, ha dipinto sulla parete di ingresso della Curva Nord Lauro Perini-Gradinata Baffo il QR code mediante il quale sarà possibile visualizzare l’opera sviluppata durante il workshop con gli studenti

sabato, 19 dicembre 2020, 10:06

Le voci che circolavano erano vere e la conferma arriva direttamente da Piazza Due Giugno: l'Amministrazione pentastellata è stata raggiunta da una notifica di diffida dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

sabato, 19 dicembre 2020, 09:58

Da qualche giorno si respira aria di Natale nella scuola dei Fratelli delle Scuole Cristiane “San Filippo Neri” di Massa. Addobbi, nenie natalizie, leggende e storie di Natale, poesie

sabato, 19 dicembre 2020, 09:43

E' il nuovo personaggio del Presepe 2020 che Coldiretti insieme a Confartigianato e Fondazione Symbola hanno voluto donare alla Diocesi di Massa Carrara

sabato, 19 dicembre 2020, 09:33

Il copione è lo stesso: una mamma con una bambina piccola in condizioni di grave disagio economico e sociale chiede aiuto, viene inserita in una struttura che dovrebbe aiutarla a recuperare soprattutto la genitorialità e ne esce, invece, privata della custodia della propria figlia

venerdì, 18 dicembre 2020, 20:27

Ufficiale, dopo giorni di incontri al vertice del Governo arriva il dietrofront di una zona gialla - in quasi tutta la penisola - per le festività. Dal 24 al 6 gennaio, dunque si alterneranno mini lockdown in tutta Italia, con un poco di respiro per i giorni 28, 29, 30 dicembre...