Partita la vaccinazione anticovid al Delle Apuane: giornata storica e piena di emozioni

domenica, 27 dicembre 2020, 16:35

di vinicia tesconi

Alle 11 in punto il dottor Guido Bianchini si è sottoposto alla vaccinazione anti covid al secondo piano dell'ospedale Delle Apuane: una collega infermiera gli ha iniettato nel braccio la prima dose del vaccino Pfizer dopodiché ha atteso i dieci minuti previsti dal protocollo per verificare l'insorgere di eventuali reazioni allergiche ed è diventato il primo vaccinato di tutta la provincia di Massa Carrara.

Momento denso di emozioni per tutto lo staff del Delle Apuane, come ha spiegato il direttore dell'ospedale Giuliano Biselli.

"Questa è una giornata storica - ha detto Biselli senza nascondere la sua personale emozione - in questo momento in tutti gli ospedali della Toscana e in tutta Italia e tutta Europa si sta svolgendo la stessa procedura che dà l'avvio a quella che sarà la fine di un periodo e di un modo di vivere veramente pesante e difficile. Oggi è una giornata simbolica: saranno 45 gli operatori sanitari che verranno vaccinati tra medici, infermieri e operatori sanitari. Abbiamo previsto una decina di minuti per ogni vaccino, ma quando la vaccinazione diventerà quotidiana i tempi saranno più stretti perché le richieste sono state molte".

Biselli ha spiegato che dei 1500 dipendenti dell'ospedale Delle Apuane, circa 1150 hanno fatto richiesta di accedere al vaccino: "È un ottima partenza - ha aggiunto Biselli - anche se poi la verifica reale si farà con i reali iscritti alla lista vaccinale. Il nostro obiettivo è di vaccinare tutto il personale e quello delle Rsa entro la metà di gennaio. Da quella data poi partirà la vaccinazione per i cittadini in base alle categorie di maggior rischio, cioè anziani e persone con patologie croniche".

Il vaccino della Pfizer è arrivato stamani intorno alle 9,30 nella struttura di viale Mattei scortato dalla polizia municipale e da un presidio di carabinieiri che è rimasto all'interno dell'ospedale per tutta la durata della vaccinazione per prevenire eventuali movimenti no vax di protesta o anche dei possibili gesti inconsulti di qualcuno intenzionato ad essere vaccinato al più presto.

Ad accoglierlo la dirigenza dell'ospedale con il dottor Biselli, Gabriele Morotti, direttore amministrativo dell'azienda, Laura Lucchetti responsabile amministrativa, linfermiera Uliana Valleroni, dirigente infermieristica della zona delle Apuane e l'infermiere Alberto Badiali della direzione infermieristica.

"C'è molto entusiasmo e molta emozione tra tutti noi del Delle Apuane - ha continuato Biselli - non è stata una organizzazione semplice quella di questa giornata né lo sarà quella che ci aspetta nei prossimi mesi perché si dovranno coordinare gli approvvigionamento di vaccini da più case farmaceutiche. Per arrivare alla giornata di oggi ci siamo consultati tramite remoto con le altre strutture toscane e con i vertici della Regione lavorando anche nei giorni di Natale. Sarà necessaria un'organizzazione flessibile. Per la vaccinazione dei cittadini bisognerà individuare le sedi appropriate in cui somministrare il vaccino che dispongano di spazi per la sosta di dieci minuti del soggetto dopo l'iniezione. Anche per i cittadini sarà necessaria la prenotazione. Contiamo di riuscire ad avere un'estate tranquilla e soprattutto di riavere un natale normale, ben diversa da quella che abbiamo appena vissuto. Ma già quando sarà ultimata la vaccinazione degli operatori sanitari ci saranno importanti effetti positivi perché l'impatto del covid sugli ospedali sarà minore. Ci saranno meno accessi e meno persone in terapia intensiva che è poi l'elemento che causa la sofferenza del sistema".

Biselli, che ha di recente superato il coronavirus, ha specificato che la seconda ondata sull'ospedale Delle Apuane ha avuto un impatto ancor più devastante della prima con maggiori accessi al pronto soccorso, maggiori ricoveri e maggiori passaggi in terapia intensiva.

Ha parlato anche di un'endemicità della malattia superiore a quella registrata a marzo nel territorio apuano, che già aveva pagato un alto prezzo nella prima fase, ma anche di una miglior preparazione e disposizione ad affrontare la diffusione del virus che ha permesso a tutto lo staff del Delle Apuane di riuscire a farcela anche questa volta.

"Mentre nella prima ondata - ha detto la Lucchesi - siamo stati colti di sorpresa, nella seconda eravamo preparati e abbiamo potuto gestire meglio la pandemia. Soprattutto ha funzionato bene il rapporto col territorio grazie alle Usca che hanno permesso di seguire molti pazienti anche a casa".

"È stato importante anche aver attivato il reparto covid a Pontremoli e quello di cure intermedie al vecchio ospedale di Massa - ha aggiuno Biselli - Oggi finalmente il personale ha mostrato di essere contento e rilassato per l'avvio della vaccinazione. In tanti mi hanno confessato di aver passato la notte insonni per l'emozione. Questa è un'esperienza unica nella storia sanitaria del nostro paese".

Biselli ha fatto un breve resoconto della situazione attuale dei ricoveri per covid al Delle Apuane, definendo stabile in miglioramento da tre settimane con calo degli accessi e continue dimissioni.

Foto Cristina Maioglio