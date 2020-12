Cronaca



Precipita con l'auto in un burrone e muore

venerdì, 11 dicembre 2020, 09:35

Tragedia ieri sera, intorno alle 20.20, nella frazione di Forno a Massa. Un uomo di 72 anni, Ivano Fruzzetti, che stava rincasando in auto, ha perso la vita precipitando in un burrone sotto gli occhi del figlio che lo ha visto cadere.



Sul posto si sono diretti ambulanza e vigili del fuoco. Purtroppo, però, per la vittima non c'era più nulla da fare.



V. T.