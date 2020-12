Cronaca



“Prendeteli a morsi”, il menù coi nomi dei ministri: l'ironica protesta di un ristorante

domenica, 20 dicembre 2020, 13:27

di vinicia tesconi

Ieri hanno saputo che non apriranno nemmeno per le feste natalizie e allora hanno lanciato il menù da asporto per la cena del 24 e per i pranzi del 25 e del 26 dedicandolo, ironicamente, ai membri dell’attuale governo, premier compreso.



Una provocazione tra il serio e il faceto, lanciata sui social che invita a stemperare il momento di restrizioni, specialmente per il settore della ristorazione, prendendo a morsi i ministri responsabili delle misure: “Prendeteli a morsi” è il menù del ristorante La Drogheria di Carrara che ha già raccolto molto apprezzamento da parte degli utenti. Nel menù compare in pole position tra gli antipasti il “Conte” che è una terrina di coniglio al tartufo, tra i primi piatti un promettente “ Toninelli”, tordello al ragù, tra i secondi un significativo “Zingarelli”, guanciolo di cinta brasata con patata schiacciata e tra i dolci un desideratissimo “ Speranza” che è un tiramisù.



L’idea originale è venuta a Paolo Baratta titolare del locale insieme a Davide Salutini, che abbiamo raggiunto al telefono. “L’intento era quello di polemizzare con questo circo equestre che ci sta prendendo in giro, noi del settore ristorazione, da mesi ma anche per pubblicizzare il nostro servizio per i giorni del Natale. E’ una provocazione che abbiamo lanciato anche perché, avendo avuto ieri la notizia della chiusura per tutti i giorni dal Natale all’Epifania e anche quella di poter aprire da oggi per soli tre giorni, ovviamente non abbiamo potuto organizzarci per riprendere l’attività nel ristorante. Per aprire bisogna fare la spesa, fare un menù, avviare una linea, oltretutto noi, per scelta, facciamo tutto da soli compreso il pane che serviamo, e tutto questo non si può fare dall’oggi al domani. Quindi abbiamo rinunciato ad aprire in questi tre giorni e ci siamo organizzati per il servizio di asporto e consegna a domicilio gratuito anche per i giorni di Natale.”



Baratta ci ha spiegato che è solo con questo tipo di servizio che è andato avanti dallo scorso ottobre: “Siamo riusciti a fare qualcosina giusto per tenere il motore acceso al minimo e resistere fino a quando la situazione migliorerà ma non è facile. Temo che prima di marzo non si riuscirà a riprendere e sarà durissima per tanti arrivarci. Anche per questo ci siamo affidati molto alla comunicazione e quindi a cercare di far arrivare alle persone i nostri menù e le nostre proposte.”



Da qui l’invito a prendere a morsi, gastronomicamente parlando, il governo rappresentato in piatti il cui abbinamento, ha chiarito Baratta, è assolutamente… non casuale. In attesa di nuove provocazioni per il cenone di capodanno, annunciate dal titolare della Drogheria, ci si può quindi consolare addentando Arcuri, Renzi o Di Maio con la certezza di non rischiare una denuncia e di non rimanere con l’amaro in bocca.