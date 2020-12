Cronaca



PRI in lutto per la scomparsa di Paola Dell'Amico

mercoledì, 16 dicembre 2020, 16:06

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo scritto dalla Sezione Giuseppe Mazzini di Massa del PRI per la scomparsa dell'amica avv. Paola Dell'Amico:



"Paola Dell’Amico ci ha lasciato.



Non poteva vincere la battaglia contro il male che da tempo la affliggeva, ma ha combattuto come una leonessa fina all’ultimo.



Le ultime volte che l’abbiamo incontrata, nella sede del nostro partito, ci era parsa stanca, ma non domata dalla malattia.



Aveva trovato ancora una vola la forza per darci suggerimenti e consigli su come condurre le nostre battaglie a favore dei più deboli, le donne, in particolare, e della famiglia, temi che le erano cari e per i quali si era attivamente impegnata sia nella professione di avvocato che nel Partito Repubblicano.



La ricordiamo col suo sorriso solare, lavorare per i nostri ideali alle Feste dell’Edera, all’interno del Centro Donna, che aveva contribuito a far nascere e crescere, a scrivere articoli per il nostro giornalino “Massa Critica”. E poi ricordiamo il suo impegno come responsabile del tesseramento e come membro della Direzione e dell’Esecutivo della sezione Giuseppe Mazzini di Massa.



Paola era una donna straordinaria, che aveva un amore infinito per i suoi cari, i genitori e le sorelle il figlio, la nuora e la nipotina A tutti loro vadano le condoglianze sincere dei repubblicani massesi.



Aveva un grande rispetto per la sofferenza. Quella delle donne era per lei insopportabile e tante volte era scesa in campo per difendere i loro diritti e la loro dignità, trovando sempre, al suo fianco, il nostro partito.



Era un vulcano di idee, sempre sorridente e positiva di fronte ai mille problemi che la vita, la sua attività professionale e la sua dignità di cittadina consapevole le ponevano continuamente di fronte.



Il vuoto che lascia in ciascuno di noi è incolmabile. Il suo esempio ci guiderà nel portare avanti le battaglie comuni.



Ci mancherà, ma sarà sempre vicino a noi".