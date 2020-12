Cronaca



Raccolta rifiuti Raee fuori dalle farmacie, Montesarchio: "Un grande passo avanti per l'ambiente"

giovedì, 17 dicembre 2020, 16:35

Tanta la soddisfazione di Giovanni Montesarchio, presidente della commissione ambiente di fronte a un ulteriore passo in avanti nel campo dei rifiuti.



"Da tempo è possibile conferire gratuitamente negli appositi contenitori posti all'esterno delle farmacie comunali piccole apparecchiature elettroniche, detti micro Raee, come cellulari telecomandi e altri piccoli elettrodomestici di dimensioni simili oltre ai farmaci scaduti. Come M5S l'attenzione sulla raccolta e gestione rifiuti è al centro del nostro percorso politico - spiega - e presidente della commissione ambiente sono entusiasta di questo progetto perché le farmacie comunali sono ben posizionate sul territorio e consentono alle persone di aver un punto di riferimento per tutti quei piccoli elettrodomestici che troppe volte sono gettati assieme all'indifferenziato creando sia un problema ambientale che uno spreco di risorse. Voglio ricordare inoltre che gli apparecchi elettrici ed elettronici più grandi devono essere conferiti alla ricicleria Nausicaa Spa di via Berneri".