Sabato controlli gratuiti dei piedi alla farmacia "del Cavatore"

mercoledì, 2 dicembre 2020, 12:37

Altra iniziativa gratuita delle farmacie di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. Il prossimo appuntamento si svolgerà sabato 5 dicembre e riguarderà la salute dei piedi. L'obiettivo di questa giornata è fornire gratuitamente, a chi ne farà richiesta, una valutazione dello stato di salute dei propri piedi. Sarà coinvolto uno specialista del settore e le visite si svolgeranno alla farmacia "Del Cavatore" di Carrara (via del Cavatore, 27) dalle 9.30 alle 12.30. Sarà presente il podologo Tommaso Simonelli. Informazioni e appuntamenti al numero 0585 70050 o direttamente in farmacia.