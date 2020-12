Cronaca



Serinper, sopralluogo di Coluccini a Casa Sonrisa: “Quello che ho visto non è tollerabile"

sabato, 19 dicembre 2020, 17:39

Il sindaco Alberto Coluccini ha effettuato personalmente insieme a polizia municipale e gruppo di controllo Asl un sopralluogo alla Casa famiglia Sonrisa, seconda struttura sul territorio di Massarosa gestita da Serinper, cooperativa finita recentemente sotto inchiesta. L'esito non si differenzia da quello del sopralluogo al Gruppo Appartamento protetto Claudio Veroni: nelle strutture che avrebbero dovuto accogliere e proteggere mamme con figli in difficoltà riscontrate mancanze, gravi irregolarità e numeri superiori al consentito con 17 persone a fronte delle 11 (5 madri e 6 figli) consentite al momento dell'accreditamento.



“Siamo di fronte ad una situazione molto grave – commenta il sindaco Alberto Coluccini – Quello che ho visto non è assolutamente tollerabile. Anche questa struttura è tutt'altro rispetto a quello che veniva descritto e va chiusa, firmerò ordinanza di chiusura, sono in contatto con i vari comuni che hanno persone alloggiate a Casa Sonrisa per provvedere ad una loro adeguata sistemazione”.