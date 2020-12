Cronaca



Sorpreso con droga e coltello, denunciato 40enne massese

giovedì, 10 dicembre 2020, 13:13

Nella mattinata di ieri, gli equipaggi delle volanti della questura di Massa Carrara, impiegati in servizio di prevenzione e contrasto dei reati in genere, hanno controllato in una via periferica di Massa un 40enne massese con precedenti inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm e due dosi di eroina e cocaina.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato all’autorità amministrativa per la detenzione dello stupefacente.