Stelle di Natale AIL: inizia stamani la vendita

martedì, 8 dicembre 2020, 08:49

Inizia stamani (martedì 8 dicembre) davanti alla Chiesa di S. Giuseppe Vecchio a Marina di Massa l’iniziativa dell’Ail di Massa-Carrara, l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (presieduta dal dottor Ezio Szorenyi, internista, nefrologo, tossicologo), “Per un malato di leucemia la buona stella di Natale sei tu”.



"Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia in corso anche la nostra sezione provinciale AIL si è organizzata per non far mancare nelle case questo simbolo della solidarietà che ha contribuito negli anni a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici. I nostri i volontari Ail saranno presenti a Massa e a Marina di Carrara. A Massa: giovedì 10; venerdì 11; sabato 12 e domenica 13 dicembre davanti al Teatro “Guglielmi” con orario continuato 09.00/19.00; domenica 13 dicembre, invece, a Marina di Carrara “Sacra Famiglia” - Via G. Menconi – solo al mattino per vendere le stelle di Natale. Oltre a queste quest'anno c'è anche un gadget alternativo i “Sogni di cioccolato”, trattasi di una stella di cioccolato al latte o fondente con nocciole del Piemonte".



”Anche in un momento così complesso e difficile - dice il presidente dottor Ezio Szorenyi - c’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue: è la Stella di Natale AIL. Le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma non si fermano di fronte al Coronavirus e oggi più che mai i pazienti hanno bisogno di terapie, assistenza nei centri specializzati e a casa, conforto e supporto psicologico. I pazienti immuno-compromessi sono due volte più fragili rispetto al resto della popolazione di fronte al Covid, per questo AIL lavora ogni giorno per potenziare i servizi offerti ai malati e far in modo che non si trovino mai soli nella loro battaglia, ma per farlo abbiamo bisogno di te!”.



Il dottr Szorenyi aggiunge: “Con l’acquisto delle stelle anche quest’anno potremo offrire “ borse di studio” per l’ematologia della nostra Asl ed altro. Infatti, come dice il nostro Presidente Nazionale Prof. Sergio Amadori: “i considerevoli progressi registrati negli ultimi anni nella cura dei tumori del sangue costituiscono per AIL un motivo di soddisfazione e uno stimolo alla crescita costante. Quanto abbiamo fatto ci proietta nel futuro con consapevolezza ed orgoglio ma per continuare a crescere dobbiamo investire sempre di più nella realizzazione del sogno più importante di tutti i pazienti: un futuro libero dalla malattia. Dunque aiutaci e compera ai nostri stand la stella di Natale.Oggi più che mai abbiamo bisogno di te! ”