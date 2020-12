Cronaca



Un 2021 coi ragazzi del Centro Anch'io: ecco il calendario

mercoledì, 16 dicembre 2020, 17:43

Imparare a essere sempre più autonomi, anche migliorando la cura del proprio corpo e del proprio aspetto. È questo il tema portante dei laboratori avviati quest'anno al "Centro anch'io": un mens sana in corpore sano inteso in senso lato, da cui è scaturita l'idea di realizzare un calendario dove a posare come modelli d'eccezione fossero proprio gli utenti del centro di socializzazione per persone adulte con disabilità del Comune di Carrara, gestito da Nausicaa Spa.

E così nove "ragazzi" del centro hanno vestito per qualche giorno i panni delle star e dopo un po' di "trucco e parrucco", hanno indossato abiti alla moda e sono saliti su un set appositamente allestito per loro: da venerdì il calendario che li vede protagonisti sarà in vendita per raccogliere fondi da destinare a "Con noi Aps Onlus", l'associazione dei famigliari degli utenti che devolverà i contributi per finanziare le attività del centro.

L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Carrara e grazie alla collaborazione di Svalvolati Store, Stefy Abbigliamento, Dibruno abbigliamento e Bottega Toscana Scarpe che hanno messo a disposizione l'outift; con l'aiuto di Elda Piccioli parrucchiera che ha curato le acconciature e dell'artista Terzo Raffaelli "De Porcon" che ha messo a disposizione alcune sue opere per il set: il tutto è stato "immortalato" dagli scatti di di Beatrice Angelini dello studio Via Lactea di Romito Magra.

"Ringrazio di cuore i titolari di tutte queste attività che ci hanno permesso di realizzare questo progetto così importante. Il lavoro dei nostri operatori ha trovato così pieno compimento, e auspico che la risposta della città sia all'altezza dell'entusiasmo dei ragazzi" ha dichiarato il presidente di Nausicaa Luca Cimino. "Fare comunità, costruire una rete per questi ragazzi è fondamentale perché garantisce loro occasioni di crescita e di inserimento. Gli operatori di Nausicaa hanno avuto un'idea bella e stimolante che sono certa è stata apprezzatissima, in primis dai ragazzi" ha commentato l'assessore al Sociale Anna Galleni.

Nel merito dello spirito del progetto è entrato Jonathan Lisci, coordinatore degli educatori del Centro Anch'io: "Il nostro obiettivo è rendere i ragazzi sempre più indipendenti. Questo comporta anche sapersi prendere cura di sé, che poi è il tema dei laboratori che stiamo portando avanti. Per questo stiamo insegnando loro che la cura della persona, dall'igiene, dell'abbigliamento, sono importanti. Il calendario ci ha dato l'occasione di farli sentire belli, di far apprezzare loro la sensazione che si prova ad essere vestiti bene e curati... anche questo è importante per migliorare le proprie relazioni con gli altri, per inserirsi adeguatamente nella società".

Da venerdì il calendario del "Centro anch'io" sarà acquistabile con un'offerta a partire da 10 euro in tutti i negozi che hanno collaborato alla realizzazione e presso la sede del centro in Via Marselli, 2 a Fossola, dalle 8.30 alle 14.00 e il martedì fino alle 16,00.

Ecco dove acquistarlo:

Svalvolati Store di Cesare Micheloni, via Giovan Pietro 4, Avenza;

Stefy abbgliamento di Stefania Cataudella, via Giovan Pietro 6b, Avenza

Dibruno abbigliamento di Ernesto Pucci, via Fiorillo 4 Marina di Carrara

Elda Piccioli parrucchiera, via Bassagrande 37 Marina di Carrara

Bottega Toscana Scarpe di Michele Giannotti, via Fiorillo 7, Marina di Carrara

Via Lactea Studio di Beatrice Angelini, Via Ameglia 43, Romito Magra