Cronaca



Un murales per ricordare il Parco della Rimembranza sul muro dello Stadio: la proposta di Fratelli d’Italia

lunedì, 21 dicembre 2020, 22:03

di vinicia tesconi

Un tributo alla struttura che venne sacrificata per permettere la costruzione dello stadio dei Marmi che era un parco dedicato ai caduti carraresi della Prima Guerra mondiale: l’idea arriva da Lorenzo Baruzzo e Cesare Micheloni del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia che hanno ricordato la storia del sito su cui oggi sorge lo stadio in cui gioca la Carrarese.

“In origine era un’area incolta e paludosa hanno spiegato ma subito dopo la fine della prima Guerra mondiale nacque il progetto di destinarla alla creazione di un parco che ricordasse il grande tributo, in termini di soldati e di caduti, dato dalla città di Carrara al conflitto. Così in epoca fascista venne completato il parco della Rimembranza, un vero e proprio polmone verde per la città nel quale vi era profusione di piante e fiori, pini e cipressi , con sentieri adornati di statue di marmo dedicate ai protagonisti locali della prima guerra mondiale. Il parco era frequentato soprattutto da persone anziane e bambini che vi si ritrovavano per salutari passeggiate e per dedicarsi ai giochi. Nei primi anni ’50 , fu deciso, probabilmente per meri ragionamenti di odio ideologico nei confronti dei protagonisti del ventennio di smantellare il Parco e di esso si perse ogni “ rimembranza”.”. La proposta del coordinamento comunale di FdI è dunque quella di inserire all’interno del progetto “Arte pubblica, sviluppo digitale e coesione sociale Orticanodless e Stadio dei Marmi”, che ha lo scopo di dipingere murales sui muri perimetrali dello stadio, anche un ricordo del Parco della Rimenbranza. “ Un murales che ricordi quelle statue di marmo smantellate – hanno concluso Baruzzo e Micheloni - dedicate ai protagonisti carraresi della Grande Guerra, che con il loro sangue contribuirono alla Vittoria e alla difesa dei confini nazionali .”.

Foto Archivio Michelino