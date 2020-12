Cronaca



Venti stelle di Natale donate al reparto di cure intermedie Covid di Massa

martedì, 22 dicembre 2020, 20:18

Al reparto di Cure intermedie Covid di Massa, diretto dal dottor Claudio Rasetto, sono arrivate venti graditissime stelle di Natale. Un dono destinato al personale sanitario che opera nella struttura massese destinata ai pazienti affetti da Covid-19. Un bellissimo gesto di solidarietà che arriva dai volontari del Muttley's Group Versilia, che vogliono così portare la loro vicinanza ai sanitari impegnati in prima linea nella difficile sfida alla pandemia.

"Per gli operatori sanitari operanti nel reparto Covid di cure intemedie di Massa, un gesto come questo è di grande valore perchè ci fa sentire l'affetto della collettività, ed è perciò importantissimo per tutti noi - commenta Monica Guglielmi, responsabile della Zona distretto delle Apuane - ringrazio a nome di tutta l'Azienda USL Toscana nord ovest i rappresentanti del Muttley's Group Versilia".