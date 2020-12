Cronaca



Via Carducci pericolosa, aumentano le segnalazioni dei cittadini

lunedì, 28 dicembre 2020, 10:37

Tanta la preoccupazione e la desolazione tra i residenti di via Carducci a Massa che quotidianamente vedono la loro strada ormai da troppo tempo abbandonata a se stessa e sempre più pericolosa: "Gli automobilisti vi transitano come fosse un'autostrada e non ci sono né cartelli, né limiti di velocità che glielo impediscano - spiegano - Non viene curata la segnaletica e per i pedoni sta diventando sempre più complicato anche solo attraversare la strada".



Sono principalmente questi i motivi che hanno spinto i cittadini a rivolgersi al sindaco per poter trovare una soluzione il prima possibile. "Servono strisce pedonali ben visibili, ormai scolorite, modalità adeguate di rallentamento del traffico e un'intesa che risolva i provami causati dai forti rumori dovuti al nuovo manto stradale e dai tombini mal posizionati - si legge nella lettera al primo cittadino - Una strada che deve sostenere un traffico continuo e pesante, dovrebbe essere monitorata e riparata di continuo dall'amministrazione, indipendentemente dalle segnalazioni, per la sicurezza di pedoni e automobilisti data l'importanza dei trasporti in città".