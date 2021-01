Cronaca



Aggressione a Marina di Carrara: denunciato un 15enne del posto

sabato, 30 gennaio 2021, 12:17

Denunciato un 15enne del posto a seguito della lite scoppiata tra due ragazzi all’interno del parco Caravella.



Il personale della polizia è intervenuto nella serata di ieri, nel corso del programmato servizio di ordine pubblico interforze disposto con ordinanza del questore di Massa Carrara, per la verifica delle misure di contenimento del virus Covid 19 nella zona di Marina di Carrara. La pattuglia del commissariato, prontamente diretta nel luogo della colluttazione, ha fermato un minore del posto, che poco prima aveva ferito alla schiena con una bottiglia rotta uno spezzino di 21 anni, per futili motivi. La vittima è stata trasportata con autoambulanza all’ospedale di Massa, dove gli sono state prestate le cure del caso.

L'aggressore minorenne, già segnalato all’autorità amministrativa, per possesso di hashish e marijuana per uso personale, una volta accompagnato in ufficio, per tutta la durata di permanenza all’interno del commissariato ha mantenuto un comportamento scostante e violento nei confronti degli operatori: affidato ai genitori, è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per lesioni e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere poiché portava nella tasca dei pantaloni un pezzo di marmo di colore bianco lungo 10,5 cm.

Il giovane 21enne, residente nella provincia di La Spezia, sarà invece contravvenzionato per aver violato il divieto di spostamento infraregionale; per entrambi i litiganti sono state avviate le procedure per l’irrogazione del Daspo urbano.