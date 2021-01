Cronaca



Attacco di un hacker nella conferenza dell'Associazione Italia Israele: offese antisemite a Simone Caffaz

giovedì, 28 gennaio 2021, 22:17

In questi giorni in cui viene ricordata la Shoah, pur nelle restrizioni per la prevenzione dei contagi, sono state organizzate conferenze e momenti di riflessione per non dimenticare l'orrore dei campi di sterminio.

L'associazione Italia - Israele aveva in programma un incontro online tramite la piattaforma di Google Meet, condotta da Simone Caffaz, giornalista e scrittore, e introdotta da Silvia Dell'Amico, presidente dellassociazione.

Un hacker è entrato nel sistema virtuale e si è introdotto nella videata, pubblicando immagini evocative del periodo fascista, offese molto pesanti rivolte a Caffaz e alla Dell'amico.

Caffaz sul suo profilo social ha spiegato e denunciato quanto accaduto: "Oggi durante la mia conferenza organizzata dall'associazione apuana Italia-Israele dal titolo "antisemitismo tradizionale e odierno: differenze e similitudini", un gruppo di neofascisti antisemiti ha hackerato Google Meet ed è entrato nel sistema diffondendo canzoni e immagini del Ventennio, discorsi antisemiti di Mussolini e pesanti offese antisemite e razziste al sottoscritto ("Morte agli ebrei", "Vi bruceremo tutti", "Stiamo tornando", "Zecche") e a Silvia Dell'Amico che aveva l'unica colpa di introdurmi".

"Sono intervenute la Digos e la Guardia di Finanza che hanno immediatamente oscurato le immagini più ributtanti - aggiunge Caffaz - . Che aggiungere? Se pensavano di intimorirmi sbagliavano, se hanno creato il caos per impedirmi di concludere la conferenza non hanno capito con chi avevano a che fare. Io dovevo parlare per un'ora e per un'ora ho parlato. Tra le loro offese e con i canti del Ventennio in sottofondo, ma ho parlato. Se era una sfida, non sono io a esserne uscito sconfitto".

Immediate le reazioni di sdegno al grave fatto e massima solidarietà a Caffaz, da sinistra a destra, senza esclusioni. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha immediatamente divulgato un messaggio di sostegno e vicinanza.