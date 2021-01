Cronaca



Beccato con la droga, minaccia gli agenti: denunciato giovane pusher

giovedì, 7 gennaio 2021, 15:35

Il 6 gennaio, durante la festività dell’Epifania, nel cuore del centro storico di Carrara, è stato sottoposto a controllo un giovane ventenne, il quale si è dimostrato da subito insofferente alla presenza degli operatori di polizia. All’esito del controllo sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 6 grammi di hashish, suddivisi in involucri trasparenti pronti per la vendita al minuto, oltre a diverse altre buste di nylon vuote e ad una somma di denaro, verosimile profitto dello spaccio di stupefacente.



Per tali ragioni il pusher è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria sia per la detenzione di sostanza stupefacente ad evidente fine di spaccio e sia per oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito delle minacce e delle ingiurie rivolte agli operatori nel corso del controllo di polizia.