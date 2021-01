Cronaca



Campo Cecina isolata per neve: richiesto intervento per le strade, nessuna risposta

domenica, 3 gennaio 2020, 16:29

di donatella beneventi

La neve copiosa è scesa anche sulle montagne alle spalle di Carrara e gli ultimi episodi meteorologici hanno peggiorato vistosamente la situazione delle strade che conducono a Campo Cecina.

La segnalazione è di Laura Paglini, che si trova dal 31 dicembre nella sua casa nei pressi dei ripetitori della radio e che ha provato a chiedere l'intervento della protezione civile la quale, messasi a sua volta in contatto con la Paglini, ha promesso aiuto per trasportare le persone isolate, in città con mezzi propri.

Di altro tenore, la testimonianza di Maria Grazia Repetti titolare del Rifugio Carrara e residente nello stabile tutto l'anno, riferisce di una situazione problematica da sempre ma quest'anno particolarmente grave: "Già prima di capodanno avevo chiamato l'ufficio strade del Comune di Carrara per segnalare lo stato in cui versa la strada di collegamento - spiega - ma senza esito alcuno, fino a che non vengo chiamata dai vigili urbani che mi chiedono se necessita il sale. A loro dico che oltre il sale, va soprattutto pulita la strada specie per il fatto che in vista ci sarebbero state altre nevicate, come poi si è verificato. Essendo il 1 gennaio giorno festivo, richiamo i vigili per ribadire la richiesta di pulizia e loro mi dicono che non è compito loro".

"Ora dico - prosegue - lunedì 4 è l'unico giorno di zona arancione e forse qualcuno si muoverebbe dalla città per venire a vedere questo spettacolo della natura, ma come è possibile se la strada è inagibile? Cosi, oltre ad essere isolati, ho anche un danno economico, già minato dalla stagione che è a dir poco disastrosa. Il fatto è che il problema della strada puntualmente si ripresenta tutti gli anni, ma quest'anno la nevicata è veramente eccezionale e non essere organizzati per queste evenienze è grave".