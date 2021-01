Cronaca



Complessa operazione antidroga, catturato nordafricano ricercato

venerdì, 8 gennaio 2021, 13:59

Nel pomeriggio di ieri è stato catturato dagli uomini della squadra mobile della polizia L. M., cittadino nordafricano di 31 anni, uno dei soggetti, ancora ricercato, fra quelli destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’indagine ‘Old Factory’ condotta dalla polizia nello scorso autunno.

L’indagine aveva avuto origine in seguito ad una serie di accertamenti che erano iniziati a carico di alcuni soggetti magrebini, senza fissa dimora in Italia, che gravitavano in alcune case abbandonate nella zona industriale, proprio a ridosso della zona dei campeggi di Marina di Massa, precisamente in via Fattoria (da qui il nome dell’operazione) e che aveva visto impegnate anche unità cinofile specializzate per le attività antidroga.

A svolgere l’intera indagine, coordinata dall’autorità giudiziaria massese, gli uomini della squadra mobile della questura, impegnati da tempo a monitorare i vari episodi di spaccio di sostanze stupefacenti che partivano, con unico filo conduttore, da personaggi stanziali nei pressi dell’ex colonia ‘E. Motta’, passando per la zona di piazza Betti e dintorni, fino a risalire alla zona interessata dalle case abbandonate di via Fattoria. Indagini lunghe e complesse, quelle messe in atto dagli uomini e donne della polizia, relativo alla ricostruzione delle varie fasi dello smercio di droga operato dal sodalizio criminale e che annoverava tanti clienti ‘affezionati’ della ‘polvere bianca’ proprio nella ‘centrale’ di via Fattoria, smantellata dalla squadra mobile della questura.

I riscontri operati sul territorio avevano consentito di far luce su una vasta clientela che si recava in quei posti, di notte e di giorno, per acquistare lo stupefacente, attività documentate con riprese video, che hanno rilevato le numerose cessioni attestando il notevole traffico illecito allestito dagli indagati nell’area di via Fattoria, già teatro a fine estate, della efferata aggressione, sfociata nel tentativo di omicidio nei confronti di un magrebino da parte di un italiano, anche egli identificato e poi arrestato dagli stessi agenti della polizia della squadra mobile, coordinati nelle indagini dal procuratore capo dott. Capizzoto e dal sostituto dott. Dello Iacono.

L’arresto di ieri dell’ultimo sodale della banda criminale, ormai sicuro di aver fatto perdere le proprie tracce, bloccato dai poliziotti della squadra mobile mentre tentava l’ennesima fuga rifugiandosi nella folta vegetazione che caratterizza l’area cittadina di Via Fattoria, chiude l’ultimo capitolo della complessa ed articolata indagine.