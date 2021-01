Controlli gratuiti dell'udito alla farmacia "del Cavatore"

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:21

I conferimenti abusivi nella zona del Muraglione, in via Battilana, purtroppo non sono una novità: le segnalazioni e gli interventi del personale di Nausicaa Spa per la rimozione di materiale abbandonato a bordo strada in quella zona sono infatti quasi quotidiani

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:19

Deriva da una percentuale delle vendite che la azienda si era impegnata a devolvere durante la pandemia. Sarà impegnata nel progetto “Ti accompagno”

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:10

Per tutelare la cooperativa sociale, la sua attività a sostegno dei soggetti più fragili e tutti i suoi lavoratori, Alessio Zoppi ed Enrico Benassi il 18 gennaio hanno rassegnato ufficialmente le loro dimissioni dai rispettivi ruoli di presidente e vice presidente della Serinper

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:09

Da un primissimo bilancio del monitoraggio che l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani sta eseguendo sul fosso Lavello, sembrerebbe che le ingenti quantità di rifiuti di ogni tipo raccolte dalla panna di sbarramento posta nei pressi della foce, all’altezza di via delle Pinete, derivino da uno specifico tratto

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:42

Come promesso, non appena le condizioni dell'attuale pandemia da Covid e le relative restrizioni sugli spostamenti lo hanno consentito, L'amministrazione comunale di Massa e il consiglio di amministrazione di Gaia, si sono recati presso l'impianto di potabilizzazione del Cartaro

mercoledì, 27 gennaio 2021, 13:41

Un escursionista in compagnia di un amico è scivolato a valle mentre stava percorrendo la via di cava che al momento attuale è totalmente ghiacciata. L’amico l’ha visto scivolare a valle e ha chiamato immediatamente i soccorsi