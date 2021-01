Coronavirus, 32 contagi e due decessi

Altri articoli in Cronaca

sabato, 2 gennaio 2020, 12:27

La forte mareggiata che si è verificata in questi giorni, investendo il litorale settentrionale e meridionale della Toscana, ha rappresentato un evento caratterizzato da un'elevata intensità, per il quale la protezione civile aveva diramato anche allerta arancione per mareggiate e vento

venerdì, 1 gennaio 2020, 16:03

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1° gennaio, sono 228. All’ospedale Apuane 50 ricoverati, di cui 12 in terapia intensiva

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:50

Tra Apuane e Lunigiana si registrano 40 nuovi casi. Nel dettaglio: Carrara 18, Massa 15, Montignoso 1; Aulla 2, Podenzana 1, Tresana 2, Villafranca in Lunigiana 1

giovedì, 31 dicembre 2020, 10:46

Dopo 11 giorni dal tragico incidente in via Marina Vecchia, è stato dato dalla procura il permesso di disporre i funerali per Fabio Iacopetti, morto sul colpo dopo essere stato travolto da due auto. I funerali avranno luogo oggi

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:54

mercoledì, 30 dicembre 2020, 14:58

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 dicembre, sono 161. All’ospedale Apuane 57 ricoverati, di cui 14 in terapia intensiva