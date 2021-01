Coronavirus, sette nuovi casi e tre decessi in provincia

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 8 gennaio 2021, 13:59

Nel pomeriggio di ieri è stato catturato dagli uomini della squadra mobile della polizia L. M., cittadino nordafricano di 31 anni, uno dei soggetti, ancora ricercato, fra quelli destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’indagine ‘Old Factory’ condotta dalla polizia nello scorso autunno

venerdì, 8 gennaio 2021, 09:09

Solange, era molto conosciuto in tutta Italia e specialmente negli anni 90, aveva partecipato a numerosi programmi TV come "Domenica in" e a reality come "La Fattoria". Frequentatore della Versilia, alla notizia della sua morte, sono comparsi i post in suo ricordo

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:44

A causa di un guasto all’impianto di riscaldamento della scuola primaria Saffi di via Chiesa, il sindaco Francesco De Pasquale ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza fino al prossimo 15 gennaio

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:30

In vista della ripresa dell'attività di didattica e del conseguente utilizzo del TPL da parte degli studenti, il sindaco di Massa Francesco Persiani insieme all'assessore all'Istruzione Nadia Marnica ed all'assessore alla Mobilità Marco Guidi hanno partecipato nelle settimane scorse ai tavoli politici e tecnici

giovedì, 7 gennaio 2021, 15:35

Il pusher è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria sia per la detenzione di sostanza stupefacente ad evidente fine di spaccio e sia per oltraggio a pubblico ufficiale

giovedì, 7 gennaio 2021, 15:29

Il minore è stato pertanto affidato agli esercenti la potestà genitoriale e segnalato in prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente