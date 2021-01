Coronavirus, 36 nuovi contagi e cinque decessi

Altri articoli in Cronaca

sabato, 23 gennaio 2021, 19:30

Tutte le squadre operative sul territorio per il monitoraggio della rete dei canali e dei fiumi. Mare in burrasca e livelli in aumento richiedono l’attivazione delle stazioni fisse delle idrovore per aiutare l’acqua piovuta a defluire e alleggerire le zone a monte della costa evitando allagamenti

sabato, 23 gennaio 2021, 13:29

Alcuni passanti sulla spiaggia di Marina di Carrara hanno segnalato, nella prima mattinata, la presenza di un cadavere: immediatamente sono partite le segnalazioni alla capitaneria di porto, alla polizia municipale e alla polizia di stato che sta seguendo le indagini del caso

sabato, 23 gennaio 2021, 09:25

Quell’arenile infatti dall’estate 2021 sarà completamente rinnovato grazie all’allestimento di nuove strutture: la spiaggia sarà attrezzata con servizi espressamente dedicati allo sport

venerdì, 22 gennaio 2021, 22:37

La Toscana resta zona gialla per la terza settimana consecutiva: l'annuncio è stato dato dal governatore della Toscana, Eugenio Giani, sul suo profilo social, manifestando evidente soddisfazione per il risultato della regione, in termini di percentuale di contagi in rapporto alla popolazione

venerdì, 22 gennaio 2021, 19:27

Lo ha detto il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale a Giovanni Marchi, il dipendente dell’azienda speciale Regina Elena che ha attuato nei giorni scorsi uno “sciopero del farmaco” per protestare contro la formulazione dei nuovi bandi per l’assunzione di personale

venerdì, 22 gennaio 2021, 18:17

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini sull'andamento dei contagi sul territorio comunale