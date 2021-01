Coronavirus, 37 nuovi casi e il decesso di una donna di 91 anni

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:50

Tra Apuane e Lunigiana si registrano 40 nuovi casi. Nel dettaglio: Carrara 18, Massa 15, Montignoso 1; Aulla 2, Podenzana 1, Tresana 2, Villafranca in Lunigiana 1

giovedì, 31 dicembre 2020, 10:46

Dopo 11 giorni dal tragico incidente in via Marina Vecchia, è stato dato dalla procura il permesso di disporre i funerali per Fabio Iacopetti, morto sul colpo dopo essere stato travolto da due auto. I funerali avranno luogo oggi

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:54

mercoledì, 30 dicembre 2020, 14:58

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 dicembre, sono 161. All’ospedale Apuane 57 ricoverati, di cui 14 in terapia intensiva

mercoledì, 30 dicembre 2020, 13:06

Il 5 dicembre, in un supermercato del centro città, due giovani extracomunitari avevano rubato un paio di cuffiette, due powerbank per la ricarica dei cellulari e perfino un paio di calzini, in totale circa settanta euro di merce che dagli scaffali era finita direttamente nelle loro tasche, secondo il “classico”...

martedì, 29 dicembre 2020, 15:55

Sul tema delle concessioni balneari, l’amministrazione ha ritenuto di dover applicare la legge nazionale e regionale che prevedono l’estensione delle concessioni e questo è stato messo nero su bianco già lo scorso settembre con una delibera di giunta