Da lunedì riapre la scuola dell’infanzia Garibaldi

venerdì, 15 gennaio 2021, 16:43

Riprende da lunedì la regolare attività didattica della scuola dell'infanzia Garibaldi di via Solferino. Nei giorni scorsi si è svolto il sopralluogo dei tecnici di piazza 2 giugno per verificare lo stato della struttura scolastica, chiusa da martedì 12 gennaio a causa di un’infiltrazione d’acqua proveniente dal soffitto di un’aula posta lato monti.



«I tecnici hanno verificato lo stato dei luoghi interessati dalle infiltrazioni – spiega il sindaco, Francesco De Pasquale – attraverso due sopralluoghi, a seguito dei quali hanno potuto constatare che non esistono situazioni che potrebbero necessitare una particolare attenzione. La verifica per la ripresa dell’utilizzo dei locali ha dato pertanto esito positivo, ma la situazione sarà comunque monitorata nei prossimi giorni con visite periodiche da parte di personale degli uffici. Non è da escludere, infatti, che, nei prossimi giorni, possano verificarsi esfoliazioni della tinteggiatura dovuta ovviamente al rilascio dell’umidità assorbita dalle murature a dagli intonaci. Niente di preoccupante, ma anche questo aspetto verrà attenzionato».