Derubato un soccorritore alpino al Passo del Vestito

domenica, 3 gennaio 2020, 18:05

Questo pomeriggio un volontario della stazione del soccorso alpino di Massa, nel turno di reperibilità, ha subito lo sfondamento di un vetro della propria vettura e il furto dell’attrezzatura tecnica da soccorso.

L’episodio è avvenuto al Passo del Vestito, durante un sopralluogo. Il tecnico aveva percorso poche centinaia di metri, il tempo di monitorare la situazione e al rientro ha trovato questa spiacevole sorpresa.

Un episodio incivile, un furto di oggetti di proprietà del soccorso alpino e un danno nei confronti di un volontario nello svolgimento del proprio dovere.

Mettiamo in guardia alpinisti e appassionati e preghiamo di denunciare in caso venissero a conoscenza di materiale in vendita di sospetta provenienza.