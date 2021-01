Elisa Bongiorni: l'autopsia conferma l'ipotesi dell'incidente causato dal cattivo tempo

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 28 gennaio 2021, 11:39

Nella serata di ieri, gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino rumeno di 50 anni condannato per i reati di maltrattamento e di violenza commessi in ambito familiare nel 2018

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:23

Proseguono i controlli dell'udito gratuiti nelle farmacie comunali di Carrara di Nausicaa Spa. Il servizio sarà dedicato a tutti, anche per le fasce più giovani della popolazione. La nuova tappa di "Pensiamo alla salute dell'udito" si svolgerà domani, giovedì 28 gennaio, dalle ore 9.00 alle 12.00, alla farmacia "Del Cavatore"...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:21

I conferimenti abusivi nella zona del Muraglione, in via Battilana, purtroppo non sono una novità: le segnalazioni e gli interventi del personale di Nausicaa Spa per la rimozione di materiale abbandonato a bordo strada in quella zona sono infatti quasi quotidiani

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:19

Deriva da una percentuale delle vendite che la azienda si era impegnata a devolvere durante la pandemia. Sarà impegnata nel progetto “Ti accompagno”

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:10

Per tutelare la cooperativa sociale, la sua attività a sostegno dei soggetti più fragili e tutti i suoi lavoratori, Alessio Zoppi ed Enrico Benassi il 18 gennaio hanno rassegnato ufficialmente le loro dimissioni dai rispettivi ruoli di presidente e vice presidente della Serinper

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:09

Da un primissimo bilancio del monitoraggio che l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani sta eseguendo sul fosso Lavello, sembrerebbe che le ingenti quantità di rifiuti di ogni tipo raccolte dalla panna di sbarramento posta nei pressi della foce, all’altezza di via delle Pinete, derivino da uno specifico tratto