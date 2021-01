Cronaca



Elisa Rosa Lattanzi Ricci nel ricordo dei figli Corrado e Valeria

domenica, 31 gennaio 2021, 10:43

di Donatella Beneventi

E' morta, dopo una lunga malattia, Elisa Rosa Lattanzi Ricci, signora molto nota a Massa e Carrara, attiva nel mondo culturale e sociale, madre di Corrado, stimato architetto ed antiquario e di Valeria, gallerista ed esperta d'arte.

Una dama di altri tempi, discreta, gentile, coltissima, presente e partecipe a tantissime attività culturali nelle due città Apuane, come per esempio, l'associazione Accademia Albericiana e l'associazione Amici dei musei.

Una vita vissuta silenziosamente a mille, difficile a tratti, ma piena, totale. A funerali avvenuti, la Gazzetta di Massa Carrara raccoglie e pubblica il ritratto dolcissimo scritto dal figlio Corrado:

"Una storia di donna, Elisa Ricci Lattanzi. Diventare giovanissima moglie di un artista, gallerista, antiquario di tredici anni più maturo e con già alle spalle esperienze internazionali, una Biennale di Venezia, la frequentazione del jet set, non era cosa facile negli anni Sessanta. Quasi più complicato che unire un carrarino e una massese! Ma Elisa, primogenita, era già maturata dalla tragica e improvvisa morte del padre, notissimo industriale massese del marmo e imprenditore a tutto tondo, che la lascia orfana a 16 anni con una madre malata, due fratelli bambini e la necessità di tener dritto il timone. Nella coppia affascinante Elisa affianca Danilo, pittore, pianista, compositore, abile commerciante, sostenendone con sottile pragmatismo la creatività. A fianco, ma costruendo un ruolo insostituibile di solida certezza e qualità imprenditoriali sostenute da una profonda cultura, costruita sul campo attraverso un'infinita curiosità. Attenta, precisa, capace di proiettarsi in avanti, prevedere, cogliere le occasioni, segue le scelte di Danilo spesso suggerendo la parola giusta al momento giusto; madre e moglie, lo accompagna insieme ai figli Valeria e Corrado fino al 1992 quando Danilo, a sessantacinque anni, soccombe a una malattia incurabile. Lei non si arrende, resiste al colpo durissimo forte delle radici ebraiche del ramo materno: non smetterà mai di firmarsi Elisa Lattanzi Ricci. Ha 47 anni, bellissima signora raffinata, intelligente, capace seguire gli affari di famiglia e conversare di arte antica o contemporanea con nonchalance, senza snobismi. Ma come con Danilo, continua la sua strada di donna "di fianco", sostenendo i figli, aiutandoli a diventare persone capaci e offrendo loro il tempo e l'opportunità di seguire inclinazioni e prospettive. Sorridendo, senza clamori, vive la storia di tre città, La Spezia, città materna ed ebraica, Massa, città paterna e Carrara, la città scintillante di Danilo, conservandone aneddoti, genealogie, vicende. Si ricorda tutto, nomi, storie pubbliche e private, condividendo una vita ricchissima di conoscenze, eventi, memorie di gioia e dolore. Così, elegante e impegnata, sorridente e malinconica giovane, moglie, madre, vedova, donna prima di tutto, ha lasciato il suo segno nel mondo, nel sangue ebraico donato alla figlia, nelle associazioni culturali, nel lavoro incessante, nella gestione familiare, privata del corpo da una tremenda e vorace malattia progressiva, ma come sempre al suo posto, nel dovere, fino in fondo a indicare, tracciando con un dito sul bracciolo le parole che non aveva più, la strada da seguire".